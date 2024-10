Influenserke iz Njemačke i Francuske u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) ugostila je dvije istaknute influenserke iz Njemačke i Francuske u sklopu digitalne kampanje koja se sprovodi na tržištima Velike Britanije, Njemačke i Francuske.

Iz NTO je saopšteno da su influenseri obišli neke od najznačajnijih kulturnih i prirodnih atrakcija Crne Gore.

“Njemačka influenserka Nathalie Aron (@voyagefox_), koja ima 532 hiljade pratilaca sa kojima dijeli iskustva sa putovanja širom svijeta, provela je nezaboravnih šest dana u Crnoj Gori, od 13. do 18. septembra”, navodi se u saopštenju.

Tokom boravka, posjetila je Budvu, Kotor i ostrvo Gospa od Škrpjela, a uživala je i u vožnji žičarom Kotor-Lovćen, odakle se pruža spektakularan pogled na Bokokotorski zaliv.

„Ovo je moj prvi put u Crnoj Gori i zaista sam iznenađena prelijepom prirodom i bogatom kulturom ove zemlje“, rekla je Aron.

Posebno je impresionirana raznovrsnostima koje Crna Gora nudi turistima.

„Tokom putovanja sam vidjela ogroman spektar onoga što ova zemlja može da ponudi u samo nekoliko dana – voljela bih da sam imala više vremena kako bih istražila još više. Svaki dan bio je nova avantura i vrhunsko iskustvo“, navela je Aron.

Ona je obišla i mauzolej na Lovćenu, Cetinje, Lipsku pećinu, Kolašin i meandre Ćehotine, te vinski podrum Šipčanik, i naglasila da su to neka od posebnih mjesta u Crnoj Gori.

Crnu Goru je posjetila i poznata francuska influenserka Aurelie Bouti, koja na svom Instagram profilu ima više od dva miliona pratilaca. Tokom boravka od 23. do 29. septembra, Bouti je istražila južni i centralni dio zemlje, a Ulcinj je izdvojila kao omiljeni grad u Crnoj Gori.

“Crna Gora me pozitivno iznenadila svojim zadivljujućim pejzažima i srdačnim ljudima. Moj omiljeni grad je Ulcinj, idilični kutak za uživanje sa porodicom. Po mom mišljenju, to je jedno od najljepših mjesta u Evropi koje sam posjetila u skorijem periodu”, rekla je Bouti, ne skrivajući oduševljenje prirodnim ljepotama i gostoljubivošću lokalnog stanovništva.

Takođe, ona je obišla Stari Bar, Perast, Portonovi, Kotor, Cetinje, Mauzolej na Lovćenu i Podgoricu.

“Crna Gora je destinacija koja nudi spoj prirodnih ljepota i bogate kulture, idealna za porodice i one koji traže miran, ali sadržajan odmor“, dodala je Bouti.

Obje influenserke zahvalile su se na nezaboravnom iskustvu u Crnoj Gori i najavile da će se sigurno vratiti kako bi istražile još više destinacija. Njihova posjeta je bila dio širih promotivnih aktivnosti NTO s ciljem pozicioniranja Crne Gore kao visokokvalitetne destinacije na tržištima od strateškog značaja.

Pored NTO, podršku u organizaciji studijskih posjeta njemačke i francuske influenserke dale su i lokalne turističke organizacije Budve, Kotora, Tivta, Cetinja, Podgorice, Ulcinja kao i strateški partner Budvanska rivijera, Vivid Blue Resort, hotel Heritage Perast, eko katun Vranjak i Plantaže.

