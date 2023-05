Influenseri iz Srbije promovišu turističku ponudu Bara

Bar, (MINA-BUSINESS) – Turistička organizacija (TO) Bar organizovala je višednevni boravak influenserima iz Srbije, koji će potencijale i sadržaje opštine promovisati na tom emitivnom tržištu.

Iz TO Bar su rekli da je to velikog značaja za privredu i dodali da su gosti iz Srbije godinama najbrojniji na barskoj rivijeri.

Barsku rivijeru i zaleđe su ovom prilikom posjetili Jovana Krvžič i Boris Radošević.

TO Bar realizovala je kampanju Fam trip sa influenserima koja je imala za cilj promociju destinacije.

“Fam trip kampanje su organizovana putovanja za novinare, blogere, influensere i druge medijske ili marketinške stručnjake. Cilj kampanje bio je da influenseri na jedinstven i zanimljiv način dožive destinaciju kako bi sadržaj predstavili svojim mnogobrojnim pratiocima”, navodi se u saopštenju.

Organizacija takvih kampanja je od velikog značaja za promociju destinacije, atrakcije i turističke proizvode.

Tokom posjete, influenseri su napravili sadržaj koji je naišao na veliki broj pozitivnih komentara.

“Posjeta je trajala pet dana, od 7. do 11. maja i za to vrijeme influenseri su imali priliku da dožive destinaciju na dvije čarobne obale. Krstarili su Skadarskim jezerom, obišli Virpazar i plaže na jezeru, uživali u degustraciji bogate gastronomske ponude, posjetili zaleđe grada i vinariju u Crmnici, kanjon rijeke Rikavac, jedan od pet kanjona u zaleđu grada Bara, vodopad u Turčinima i sunčali se i kupali na najljepšim plažama barske rivijere”, navodi se u saopštenju.

Takođe, obišli su jedinstveni Stari grad Bar i uživali u pješačkoj turi kroz maslinjak Džidžarin uz degustaciju maslinovog ulja i piknik u prirodi.

Kvržić, na Instagramu poznata kao jovana_kvrzic, kazala je da je posjeta Baru bila sjajno organizovana i da su za kratko vrijeme uspjeli da vide mnogo znamenitosti koje taj grad čine tako posebnim.

“Svi smještaji su bili fenomenalni, za svaku pohvalu, kao i gastronomska ponuda. Najviše mi se dopao aktivni dan, kada smo išli u kanjon Rikavac”, navela je Kvržić.

Radošević, na Instagramu poznat kao lutajuci_putnik, rekao je da je uživao u svakom pogledu.

“Kao neko ko je prošao uzduž i poprijeko Crnu Goru i kao neko ko je sarađivao sa dosta turističkih organizacija, želio bih prije svega da se zahvalim TO Bara na divnoj saradnji. Obišao sam prelijepe lokacije, isprobao razne specijalitete, uživao pored mora, penjao se na planine, dosta toga naučio i ono najbitnije, upoznao sam divne ljude. Hvala vam još jednom na gostoprimstvu i nadam se da ćemo se i u budućnosti družiti”, kazao je Radošević.

Iz TO Bar, koja je prvi put organizovala ovaj vid kampanje, saopštili su da su izuzetno zadovoljni što je značaj promocije destinacije prepoznala i turistička privreda, koja je bila u mogućnosti da predstavi dio svoje ponude.

Saradnici u kampanji bili su mnogobrojni predstavnici turističke privrede: Kalamper Hotel & Spa, Sea Fort, Stara Čaršija, Olive Queen, Golden Frog, vinarija Đuković, Etno selo Pješačac, Društvo maslinara Bar, Black Stone Canyons, Kulturni centar Bar i turistička agencija AVE Tours.

Imajući u vidu značaj digitalnog marketinga i promocije, TO Bar i u narednom periodu planira da radi na sličnim kampanjama, kako bi predstavili potencijale i sadržaje destinacije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS