Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Inflatorni rast ove godine će usporiti, kako u razvijenim, tako i ekonomijama u razvoju, kao rezultat stabilizacije cijena sirovina, smanjenja pritisaka na strani ponude i odlučne reakcije monetarnih vlasti, ocijenjeno je na skupu u Skoplju.

Iz Centralne banke (CBCG) saopšteno je da guverner CBCG Radoje Žugić učestvuje na Godišnjem forumu Bečke inicijative čiji je domaćin ove godine Narodna banka Sjeverne Makedonije i koji se održava u Skoplju.

Skup je, kako su naveli iz vrhovne monetarne institucije, otvorila guvernerka Narodne banke Sjeverne Makedonije, Anita Angelovska Bezoska.

U prvoj panel sesiji, pod nazivom „Monetarna i fiskalna politika u svijetu visoke inflacije“ govorili su i Žugić, guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić, guverner Narodne banke Slovačke Peter Kažimir, ministar finansija Sjeverne Makedonije Fatmir Besimi i potpredsjednica Evropske investicione banke (EIB) Lilijana Pavlova.

„Sa skupa je poručeno da će se inflatorni rast ove godine usporiti, kako u razvijenim, tako i u ekonomijama u razvoju, kao rezultat stabilizacije cijena sirovina, smanjenja pritisaka na strani ponude i odlučne reakcije monetarnih vlasti“, navodi se u saopštenju.

U uvodnim govorima na prvoj panel sesiji istaknuto je da su znaci usporavanja već vidljivi, ali da je još rano za proglašavanje pobjede nad inflacijom.

„Ključno je sačuvati stabilnost cijena, ali i finansijsku stabilnost, jer je to jedini način da se očuva povjerenje javnosti. Istovremeno, finansijski sistemi treba da se prilagode prelasku u zelenu i digitalnu budućnost“, poručeno je sa skupa.

Žugić se osvrnuo na situaciju u Crnoj Gori, navodeći da je jedan od ključnih unutrašnjih faktora koji utiče na inflaciju nedavno povećanje plata, koje nije praćeno ni rastom produktivnosti niti stvaranjem nove vrijednosti.

On je kazao da je rast zarada stimulisao tražnju, ne samo za proizvodima i uslugama, već i kreditima, što je u određenoj mjeri podstaklo inflatorna očekivanja i djelovalo u inflatornom pravcu.

„U srednjem roku, ovo može usloviti povećanje budžetskog deficita, čije je servisiranje već otežano, usljed pogoršanja uslova zaduživanja“, dodao je Žugić.

Bečka inicijativa je platforma koja povezuje međunarodne finansijske institucije, bankarske regulatore i predstavnike bankarskih grupacija iz Evrope, prisutne u regionu Centralne i Jugoistočne Evrope.

Osnovana je koordinacijom Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), EIB, Evropske komisije (EK), Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Svjetske banke (SB), tokom prvog talasa globalne finansijske krize 2009. godine.

Na Godišnjem forumu u Skoplju učestvuju guverneri centralnih banaka iz regiona Centralne i Jugoistočne Evrope i visoki predstavnici EIB, EBRD, MMF, SB, Evropske centralne banke i EK, kao i bankarskog sektora.

