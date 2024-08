Indeksi završili dan u plusu oko jedan odsto

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu u utorak su glavni indeksi ojačali oko jedan odsto, dan nakon dramatičnih rasprodaja dionica, zahvaljujući izjavama Fedovih zvaničnika koji su umirili strahove investitora oko recesije u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Dow Jones indeks porastao je u utorak 0,76 odsto na 38.997 bodova, S&P 500 indeks ojačao je 1,04 odsto na 5.240 bododa, a Nasdaq indeks 1,03 odsto na 16.366 bodova, prenosi Hrportfolio.

Pritom su sva tri indeksa završila trgovanje u plusu, ali njihovi dobici sve su se više topili kako se približavao kraj trgovanja.

Zvaničnici Fed-a odbacili su ideju da slabiji od očekivanog izvještaj o zapošljavanju u SAD-u znači da ekonomija ide prema recesiji, ali i upozorili da će centralna banka trebati da snizi kamatne stope da bi se izbjegao takav rezultat.

Do rasprodaja dionica u ponedjeljak došlo je zbog slabih ekonomskih pokazatelja koji su podstakli strah od recesije, ali i zbog toga jer su ulagači prekinuli trgovanja finansirana jenima, koja su se godinama koristila za kupnju dionica, nakon iznenađujućeg povećanja kamatne stope Bank of Japan prošle sedmice.

Trgovci sada procjenjuju šanse da Fed smanji kamatne stope u septembru za 50 baznih bodova na 75 odsto, a da ih smanji 0,25 procentnih bodova na svega 25 odsto. Idući veliki Fedov događaj je govor predsjednika Feda Jeromea Powela za Fedovom skupu u Jacksonu Holeu, koje se održava od 22. do 24. avgusta.

Svi glavni dionički sektori u sklopu S&P 500 indeksa u utorak su porasli, najviše nekretninski i finansijski. Najviše zaslužna za jačanje S&P-ja bila je dionica Nvidije, koja je poskupjela gotovo četiri odsto.

Nasdaq indeks je nakon korekcije i dalje devet odsto u plusu od početka godine, zahvaljujući snažnim zaradama tehnoloških kompanija i optimizmu oko vještačke inteligencije zabilježenima ranije ove godine.

Valuacije dionica su i nakon oštre korekcije u ponedjeljak prilično napregnute. Dionicama u S&P 500 indeksu u prosjeku se trguje po cijenama 20 puta većim od procjena zarada kompanija u idućih godinu, dok je dugoročni prosjek 15,7 puta.

Na evropskim berzama u utorak cijene dionica su blago porasle nakon oštrih rasprodaja dan ranije, pa je paneuropski Stoxx 600 indeks završio trgovanje u plusu od 0,29 odsto, na 488 bodova. Istovremeno, frankfurtski DAX je ojačao 0,09 odsto na 17.354 boda, a londonski Ftse 0,23 odsto na 8.026 bodova. Pariski CAC je oslabio 0,27 odsto na 7.130 bodova.

