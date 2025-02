Indeksi u zelenom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rast indeksa i manji promet obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je Skupština usvojila Zakon o budžetu za ovu godinu, kao i odluku o zaduživanju.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija na Montenegroberzi, MNSE10, ojačao je 1,9 odsto na 1.145,21 poen, a MONEX 0,8 odsto na 17.374,81 bod.

Promet je iznosio 62,57 hiljada EUR i bio je 25,7 odsto manji od prošlosedmičnog.

Izvorni prihodi budžeta planirani su u iznosu od 2,89 milijardi EUR i u odnosu na procjenu za prošlu godinu veći su 102 miliona EUR ili 3,7 odsto.

Ukupni izdaci planirani u iznosu od 4,03 milijarde EUR i 505,5 miliona su veći od prošlogodišnjih.

Za tekući budžet se opredjeljuje 1,5 milijardi EUR, za budžet državnih fondova 1,3 milijarde EUR, kapitalni 280 miliona EUR, za transakcije finansiranja 886 miliona EUR, dok je za rezervu opredijeljeno 43,5 miliona EUR.

Poslanici su usvojili i izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Izmjenama tog Zakona je predviđeno uvođenje isplate razlike do najnižeg iznosa penzije korisnicima srazmjernih penzija, ukoliko im je zbirni iznos srazmjernih penzija manji od iznosa najniže penzije određene prema članu 29 Zakona, u iznosu od 450 EUR.

Akcije Luke Bar ojačale su 27,8 odsto na 40 centi, a Port of Adrie 19,5 odsto na 35,2 centa.

Rasle su dionice Jugopetrola 4,9 odsto na 15 EUR i Hotelske grupe Budvanska rivijera neznatno na 7,02 EUR.

Slabile su akcije Trenda 11,1 odsto na četiri centa i Plantaža 9,1 odsto na 19 centi.

Slabile su akcije Svetog Stefana hotela 9,1 odsto na pet EUR, Hotelsko- turističkog preduzeća (HTP) Ulcinjska rivijera 8,2 odsto na 5,51 EUR i Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) 1,4 odsto na 1,37 EUR.

Akcije Instituta „Simo Milošević“ i Elektroprivrede (EPCG) zadržale su se na prošlosedmičnih 58 EUR odnosno 5,5 EUR.

Iz EPCG je saopšteno da nastavljaju s intenzivnim ulaganjima u modernizaciju i unapređenje infrastrukture, potvrđujući posvećenost održivom razvoju i energetskoj tranziciji.

Izvršni direktor EPCG, Ivan Bulatović, sastao se sa rukovodstvima EPCG-Željezara Nikšić i EPCG-Solar-Gradnja u upravnoj zgradi kćerke-kompanije EPCG-Željezara Nikšić, gdje su predstavljeni ključni infrastrukturni projekti realizovani u proteklom periodu.

Na sastanku su analizirani dosadašnji rezultati i definisani naredni koraci u revitalizaciji tog nekadašnjeg industrijskog giganta. Posebno su istaknuti završeni radovi na sanaciji stare upravne zgrade, modernizaciji trafostanica i izgradnji solarne elektrane, uz probni rad SE od 1,7 MW, što dodatno potvrđuje stratešku orijentaciju EPCG ka zelenoj energiji i energetskoj efikasnosti.

Sedmicu je obilježila informacija da je zbog bojkota trgovina u petak, pet najvećih trgovinskih lanaca zabilježilo pad prometa od 56,14 odsto, u odnosu na uporedni period, 24. januar, saopšteno je Danu iz Poreske uprave. Tog dana građani su, na poziv Alternativa Crna Gora, bojkotovali trgovinske lance zbog previsokih cijena namirnica.

Novi bojkot je planiran za petak i danas.

Ukupan promet na Montenegroberzi u januaru je iznosio 557 hiljada EUR i bio je 20,45 odsto niži u odnosu na decembar.

„U poređenju sa januarom prošle godine, promet je veći 150,09 odsto. Prosječan dnevni promet u prošlom mjesecu iznosio je 32,76 hiljada EUR”, navodi se u Biltenu Montenegroberze.

U januaru je trgovano 17 dana, a zaključeno je 118 transakcija.

(kraj) sam

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS