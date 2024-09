Indeksi u zelenom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Blagi rast indeksa i znatno veći promet obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je Skupština usvojila rebalans ovogodišnjeg budžeta, kao i izmjene i dopune seta zakona potrebnih za sprovođenje Fiskalne strategije i programa Evropa sad 2.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija na Montenegroberzi MNSE10 ojačao je blago na 998,85 poena, a MONEX neznatno na 15.101,47 bodova.

Promet je iznosio 293,04 hiljade EUR i bio je 17 puta veći od prošlosedmičnog.

Poslanici su u petak usvojili izmjene i dopune Zakona o budžetu za ovu godinu. Usvojene su i izmjene i dopune zakona o porezu na dodatu vrijednost (PDV), porezu na dobit pravnih lica, porezu na dohodak fizičkih lica, o akcizama i o radu.

Usvojene su i izmjene Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Poslanici su usvojili i Zakon o otpisu kamate na dospjele poreske obaveze.

Ministar finansija, Novica Vuković, kazao je ranije da je izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica predviđeno proširenje poreskog obuhvata sa dva nova izvora prihoda, unapređenje zakonskih rješenja koja su u praksi izazivala nedoumice kod poreskih obveznika koji su ta zakonska rješenja primjenjivali, a koja će u konačnom uticati na unapređenje poslovnog ambijenta, te uvećanje limita za paušalno oporezivanje prihoda od samostalne djelatnosti.

Izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u, cilj je reforma snižene stope PDV-a, u skladu sa Direktivom 2006/112/EU o zajedničkom sistemu na dodatu vrijednost, kroz uvođenje druge snižene stope PDV-a od 15 odsto.

Vuković je naveo da se izmjenama i dopunama Zakona o akcizama želi obezbijediti generisanje novih prihoda po osnovu akciza, i to širenjem obuhvata proizvoda u dijelu negaziranih pića sa dodatkom šećera, uvođenjem akcize na „mirna“ vina.

Takođe, želi se obezbijedtiti usaglašavanje propisa iz oblasti akcizne politike sa relevantnom regulativom EU, kao i obezbjeđenje stabilnih i održivih prihoda po osnovu akciza što je preduslov ukupne makroekonomske stabilnosti svake zemlje.

Vuković, je obrazlažući Predlog izmjena i dopuna Zakona o porezu na dobit pravnih lica, kazao da se uvodi pravo na oslobađanje od poreza na dobit za preduzeća koja reinvestiraju sredstva iz ostvarene dobiti u poljoprivredne projekte, kao i za preduzeća koja ulažu sredstva u druge subjekte poljopivredne djelatnosti, na način da im se obračunati porez umanji za iznos sredstava koja su reinvestirana, odnosno uložena.

Akcije Solane “Bajo Sekulić” ojačale su 178 odsto na 1,7 EUR, a Hipotekarne banke 11 odsto na 100 EUR.

Dionice Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) rasle su 3,1 odsto 1,33 EUR, Crnogorskog Telekoma 2,4 odsto na 2,15 EUR, kao i Luke Bar 3,2 odsto na 26 centi.

Slabile su akcije Montecarga na 17,8 odsto na 30 centi, Marine Bar 16 odsto na 2,52 EUR, Zetatransa blago na 1,03 EUR.

Dionice Veleprodaje Nikšić i Port of Adrie ostale su na prošlosedmičnih 25 EUR odnosno 15,5 centi.

Predstavnici Elektroprivrede (EPCG) i Njemačke razvojne banke (KfW) potpisali su ove sedmice ugovor o kreditu vrijedan 40 miliona EUR, za finansiranje ugradnje agregata A8 u Hidroelektranu (HE) Perućica, u okviru treće faze Projekta rekonstrukcije i dogradnje tog hidroenergetskog objekta.

Kredit je obezbijeđen novim instrumentom koji je rezultat saradnje Evropske komisije i KfW-a, EFSD + garancijom (European Fund for Sustainable Development Plus), što je novost čak i za regionalne prilike.

Rok otplate kredita je 15 godina, sa uključenim grejs periodom od pet godina.

Ove sedmice je pokrenuta akcija Limitirane cijene u svim većim marketima, a artikli koji su obuhvaćeni akcijom biće označeni odgovarajućim logom.

Akcija obuhvata 71 proizvod i odnosi se na sve artikle iz naznačene grupe proizvoda. Akcija će trajati do 31. januara naredne godine.

Guvernerka Centralne banke (CBCG), Irena Radović, uputila je Skupštini predlog da se za viceguvernere vrhovne monetarne institucije imenuju Gordana Kalezić i Milan Remiković. CBCG je u saopštenju objavljenom na sajtu objavila predloge za imenovanje Kalezić i Remiković, sa njihovim biografijama.

Ukupan promet na Montenegroberzi u avgustu je iznosio 691,32 hiljade EUR i bio je 44,52 odsto niži u odnosu na jul.

„U poređenju sa avgustom prošle godine, promet je veći 24,51 odsto. Prosječan dnevni promet u prošlom mjesecu iznosio je 31,42 hiljade EUR”, navodi se u Biltenu Montenegroberze.

U avgustu je trgovano 22 dana, a zaključene su 84 transakcije.

Ukupan promet u avgustu na prime tržištu iznosio je 493,65 hiljada EUR, a sklopljeno je 26 transakcija.

