Indeksi u zelenom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rast indeksa i milionski promet, zahvaljujući kupovini akcija Luke Bar, obilježili su sedmicu na Montenegroberzi.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 ojačao je 5,84 odsto na 964,33 boda, a MONEX 4,78 odsto na 13.419,78 poena.

Promet je iznosio 1,46 miliona EUR i manji je 5,7 puta od prošlosedmičnog. Realizovan je kroz 313 transakcija, a najveći udio u prometu činile su dionice Luke Bar, i to 87,22 odsto.

Akcija Luke Bar pale su ove sedmice 9,9 odsto na 81,07 centi.

Država je u ponedjeljak na Montenegroberzi kupila dodatnih 1,4 miliona akcija Luke Bar, po ukupnoj cijeni od 1,26 miliona EUR. Realizovano je ukupno 257 transakcija po cijeni od skoro 90 centi.

Država je prethodno kupila oko devet miliona akcija Luke Bar, po ukupnoj cijeni od 8,18 miliona EUR. Sa tim transakcijama, država je stekla oko 72 odsto akcijskog kapitala u Luci Bar, odnosno ima i iznad dvotrećinskog vlasništva u kompaniji.

Vlada je na sjednici u četvrtak iskazala namjeru da otkupi dio preostalih ponuđenih akcija u vlasništvu manjinskih akcionara Luke Bar i za tu namjenu opredijelila dodatna sredstva od 1,1 milion EUR.

Iz Ministarstva finansija je saopšteno da, prema podacima sa Montenegroberze, postoji značajan odziv zainteresovanih ponuđača manjinskih akcionara, čiji nalozi, do danas, nijesu realizovani.

Sedmicu je obilježila informacija da je predsjednik Odbora direktora Luke Bar, Marko Nišavić, podnio ostavku na tu funkciju sa obrazloženjem da to radi iz profesionalnih razloga, saznaje Pobjeda.

Prema nezvaničnim izvorima lista, Odbor direktora Luke Bar nije konsultovan i nije imao nikakve informacije o odluci Vlade da kupi akcije te kompanije.

Predstavnici državnog kapitala u Luci Bar su i Vladimir Dragović i Nedžib Ibrišimović, dok je predstavnik manjinskih akcionara Vladan Vučelić.

Akcije Port of Adrie porasle su ove sedmice 43,7 odsto na 12,8 centi, Napretka 11,1 odsto na četiri centa, Hotelsko-turističkog preduzeća (HTP) Ulcinjska rivijera 18,6 odsto na 4,15 EUR i Crnogorskog Telekoma 13,7 odsto na 1,99 EUR.

Dionice Elektroprivrede (EPCG) su rasle 40,6 odsto na 4,57 EUR. Ta kompanija je u prethodnih 20 dana na osnovu izvoza zaradila 46,4 miliona EUR, saopštio je predsjednik Odbora direktora kompanije, Milutin Đukanović.

Ove sedmice su predstavnici EPCG i preduzeća Voith Hydro potpisali Ugovor o realizaciji druge faze projekta rekonstrukcije i modernizacije Hidroelektrane (HE) Perućica, vrijedan 29,4 miliona EUR.

Ugovor su potpisali izvršni direktor EPCG Nikola Rovčanin i član Odbora direktora i regionalni predstavnik kompanije Voith Hydro, Reinhold Schneider i Predrag Krunić.

“Ugovorom je predviđena rekonstrukcija i modernizacija hidromašinske i elektro opreme na agregatima A5, A6 i A7. Time će se omogućiti optimalno upravljanje elektranom i vodnim potencijalom u realnom vremenu, kao i planiranje i optimizacija rada Elektrane”, navodi se u saopštenju.

Akcije Solane “Bajo Sekulić” rasle su ove sedmice 14,5 odsto na 1,98 EUR.

Bivši radnici ulcinjske solane tvrde da im je stečajni upravnik preduzeća Miloš Popović obećao pomoć u isplati zaostalih potraživanja.

Predstavnik radnika Saša Mitrović kazao je da je Popović izrazio spremnost da im pomogne i prilikom rješavanja drugih problema, iako neki od njih nijesu u njegovoj nadležnosti.

Popović je na funkciji stečajnog upravnika naslijedio Žarka Ostojića. On je i stečajni upravnik i u podgorčkom „Radoju Dakiću“ i Meljine kompleksu u Herceg Novom.

Ove sedmice slabile su akcije Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) 1,7 odsto na 91,18 centi.

Akcionari CGES-a su na vanrednoj Skupštini razriješili, a potom i imenovali članove Odbora direktora, dok je na konstitutivnoj sjednici tog tijela za predsjednika izabran Aleksandar Mijušković.

Većina članova Odbora direktora je na konstitutivnoj sjednici, koja je održana nakon Skupštine akcionara, izabrala Mijuškovića za predsjednika tog najvišeg tijela.

„Imenovan je i potpredsjednik iz redova italijanske Terne, Đakomo Donini, dok su reizabrani članovi Zdravko Blečić, Almedina Husović i Mijat Mirković. Preduzeće Elektromreža Srbije će u Odboru zastupati, kao i do sada, Jelena Matejić, a italijansku energetsku kompaniju Terna – Rete Elettrica Nazionale, dosadašnji članovi Đakomo Donini i Guido Guida“, saopšteno je iz CGES-a.

Akcije Plataža zadržale su se na prošlosedmičnih 22 centa, Luke Kotor 7,1 EUR, Hotelske grupe (HG) Budvanska rivijera 6,5 EUR i Jugopetrola 12,5 EUR.

Sedmicu je obilježila informacija da je bruto domaći proizvod (BDP) Crne Gore porastao u trećem kvartalu 3,2 odsto, pokazuju preliminarni podaci Monstata.

BDP je, prema preliminarnim rezultatima, u trećem kvartalu iznosio 1,82 milijarde EUR, dok je u istom periodu prošle godine bio 1,6 milijardi EUR.

