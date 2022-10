Indeksi u zelenom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rast indeksa i manji promet obilježili su sedmicu na Montenegroberzi, u kojoj je Svjetska banka (SB) povisila prognoze rasta crnogorske ekonomije za ovu godinu na 6,9 odsto.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 porastao je 4,5 odsto na 843,95 poena, a MONEX 4,2 odsto na 11.942,03 boda.

Promet, realizovan kroz 29 transakcija, iznosio je 76,2 hiljade EUR i bio je 24 puta manji od prošlosedmičnog.

SB je u najnovijem izvještaju prognoze rasta crnogorske ekonomije za narednu godinu snizila na 3,4 odsto.

Crnogorska ekonomija je, prema ranijim procjenama SB, u ovoj godini trebalo da poraste 3,6 odsto, a u narednoj 4,7 odsto.

To znači da je prognoza za Crnu Goru, u najnovijem oktobarskom izvještaju koji se odnosi na region Evrope i centralne Azije, za ovu godinu poboljšana 3,3 odsto, dok je za narednu slabija 1,3 odsto.

“Dok se još oporavlja od pandemije, Crna Gora se suočava sa novim udarima. Rast se procenjuje na snažnih 6,9 odsto u ovoj godini, predvođen privatnom potrošnjom”, navodi se u izvještaju u koji je agencija Mina-business imala uvid.

Ove sedmice rasle su akcije Hotelsko-turističkog preduzeća (HTP) Ulcinjska rivijera 19,7 odsto na 3,47 EUR, Crnogoskog Telekoma 5,6 odsto na 1,5 EUR, Sveti Stefan hotela neznatno na 3,31 EUR, kao i Hotelske grupe (HG) Budvanska rivijera neznatno na 6,51 EUR.

Jačale su i dionice Luke Bar 12 odsto na 50,44 centa, Željezničke infrastrukture (ŽICG) 9,4 odsto na 0,93 centa, kao i Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) 2,2 odsto na 92 centa.

Akcija Elektroprivrede (EPCG) je ove sedmice rasla 5,7 odsto na 3,7 EUR. Početkom sedmice na vanrednoj Skupštini akcionara EPCG izabran je novi Odbor direktora, na čijem čelu je dosadašnji predsjednik Milutin Đukanović.

Na održanoj sjednici izabrani su novi članovi Odbora direktora Ivan Šaranović, Tahir Đonbaljaj, Brankica Mosurović, Martin Ćalasan, Nenad Marković, Milutin Đukanović i Emir Strujić.

Na sjednici, kojom je predsjedavao izvršni direktor, Nikola Rovčanin, glasovima većine prisutnih akcionara sa pravom glasa usvojen je Predlog odluke o razriješenju dosadašnjih članova Odbora direktora EPCG.

„S obzirom na to da se Vlada, kao predstavnik većinskog akcionara, nije izjasnila o Predlogu odluke o davanju saglasnosti za pokretanje realizacije investicije – kupovina imovine bivšeg industrijskog kompleksa Željezare Nikšić, tražeći od Odbora direktora EPCG dopunu naznačenog predloga, to se o ovom pitanju na Skupštini akcionara nije moglo raspravljati i glasati“, navodi se u saopštenju.

Dominantno učešće u crnogorskom izvozu, prema preliminarnim podacima Monstata o ukupnoj spoljnotrgovinskoj robnoj razmjeni za osam mjesec, imaju električna energija i aluminijum, što potvrđuje da su EPCG i Uniprom, koji gazduje Kombinatom aluminijuma (KAP), najveći izvoznici.

Sa druge strane, najviše novca se troši na uvoz hrane, nafte, automobila i električne energije, piše Pobjeda.

Ove sedmice rasla je i dionica Plantaža, i to 20,5 odsto na 20,6 centi. Iz Montenegroberze je saopšteno da je u sastav berzanskog indeksa MNSE10, nakon završene revizije, uvrštena kompanija Plantaže, dok se u njegovom sastavu više ne nalazi Poslovno-logistički centar Morača.

Iz Montenegroberze je saopšteno da su obavili redovnu reviziju vodećeg indeksa (blue-chip), koji precizno mjeri kretanje cijena najreprezentativnijih akcija na berzanskom i slobodnom tržištu.

Sastav MNSE10 indeksa, pored Plantaža, čine i Crnogorski Telekom, HG Budvanska rivijera, Sveti Stefan hoteli Budva, CGES, Jugopetrol, EPCG, Luka Bar, Hipotekarna banka i Port of Adria.

Neznatan pad su zabilježile akcije Zetatransa i Željezničkog prevoza (ŽPCG), na 95 centi odnosno 30 centi.

Sedmicu je obilježilo i predstavljanje Studije opravdanosti autoputa Bar-Boljare za čitav auto-put sa cost-benefit analizom, koja je pokazala da je izgradnja preostale četiri dionice auto-puta Bar-Boljare je izvodljiva i isplativa, ali bi na njen pozitivan ishod mogli da utiču određeni parametri, između ostalog saobraćaj i troškovi.

Studija opravdanosti autoputa Bar-Boljare za čitav auto-put sa cost-benefit analizom finansirana je uz podršku Evropske komisije (EK) kroz mehanizam Investicionog okvira za Zapadni Balkan, sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), kao vodećom međunarodnom finansijskom institucijom.

Vođa tima koji je pripremio Studiju, Pepi Dimopoulou je, predstavljajući taj dokument, saopštila da su sagledavali pet dionica auto-puta sa različitim nivoima zrelosti.

To su Đurmani-Farmaci, Farmaci-Smokovac, Smokovac-Mateševo, Mateševo-Andrijevica i Andrijevica-Boljare.

Akcije Trenda zadržale su se na 5,3 centa, dok je promet na MTP ME tržištu iznosio svega 926,55 EUR.

