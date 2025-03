Indeksi u crvenom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pad indeksa i veći promet obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je premijer Milojko Spajić saopštio da će rok za dostavljanje ponuda na tender za crnogorske aerodrome biti produžen do 7. maja.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija na Montenegroberzi, MNSE10, oslabio je 1,7 odsto na 1.181,08 poena, a MONEX skoro jedan odsto na 17.779,34 bodova.

Promet je iznosio 172,03 hiljade EUR i bio je skoro pet puta veći od prošlosedmičnog.

Spajić je kazao da su tri kompanije finalisti tražile dodatno vrijeme da pripreme ponude.

“Rok za predaju finalnih obavezujućih ponuda za aerodrome se pomjera sa 5. aprila na 7. maj”, rekao je Spajić u petak na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade.

On je podsjetio da smo, kada su u pitanju aerodromi, imali odlaganje sedam-osam godina, kao i da je Crna Gora bila na neformalnoj crnoj listi konsultanta za aerodrome, koji je dio Svjetske banke (SB).

Akcije Marine Bar pale su deset odsto na 3,15 EUR, Crnogorskog Telekoma 7,4 odsto na 2,26 EUR i Luke Bar 9,6 odsto na 33 centa.

Dionice Mješovitog su rasle čak 566,7 odsto na jedan EUR.

Dionice Elektroprivrede (EPCG) pale su 2,2 odsto na 5,38 EUR, dok su jačale akcije Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) 1,7 odsto na 1,19 EUR.

Ključne elektroenergetske kompanije Crne Gore, EPCG, Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) i CGES, potpisale su u petak Pismo o namjerama za stratešku saradnje na projektu izgradnje Konsolidovanog Data Centra (KDC).

Kako je saopšteno iz EPCG, ta inicijativa predstavlja značajan korak ka digitalnoj transformaciji crnogorskog elektroenergetskog sistema i stvaranju savremenog informacionog čvorišta.

“Ovim partnerstvom EPCG, CEDIS i CGES zajednički ulažu resurse i znanje kako bi kreirali tehnološki napredan sistem za upravljanje podacima i digitalnim uslugama”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da će KDC biti smješten u industrijskom kompleksu Željezare Nikšić, u prostorima koje su već opredijeljene za tu svrhu.

Akcije Hipotekarne banke, Solane „Bajo Sekulić“ i Port of Adrie ostale su na prošlosedmičnih 9,3 EUR, 1,11 EUR i 30 centi.

Sedmicu je obilježila informacija da je osnivač Emaar Properties i predsjednik Eagle Hills Properties, Mohamed Alabbar, podijelio svoju viziju Velike plaže u Crnoj Gori, ističući pristup razvoju, najprije zajednice, sa ciljem buduće saradnje i mogućnosti za ulaganja.

Kako je saopšteno iz Eagle Hills Group, iako zvanični rezultati tendera za Veliku plažu još nijesu objavljeni, Alabbar je kazao da će svaka plaža koju dobije biti vraćena u zakup dosadašnjim zakupcima po istoj cijeni.

“Ova odluka odražava posvećenost Alabbara da podrži lokalna preduzeća, očuva sredstva za život i ulaže u infrastrukturu oko plaže, kako bi se poboljšalo sveukupno iskustvo za posjetioce i stanovnike”, navodi se u saopštenju.

