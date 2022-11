Indeksi u crvenom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pad indeksa i milionski promet obilježili su sedmicu na Montenegroberzi, u kojoj je saopšteno da je država za devet mjeseci prihodovala 916 miliona EUR od turizma.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 oslabio je 2,8 odsto na 893,37 bodova, a MONEX 1,2 odsto na 12.642,21 poen.

Promet, realizovan kroz 22 transakcije, iznosio je 1,08 miliona EUR i bio je 2,1 put veći od prošlosedmičnog. Najveći udio u prometu imale su dionice Lovćen banke, i to 93,86 odsto.

Ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović, kazao je da bi ova godina trebalo da bude rekordna kada je riječ o bilansima i prometu crnogorskih kompanija. On je dodao da se Crna Gora mora okrenuti razvojnim projektima jer ima ogroman potencijal.

On je u intervjuu agenciji Mina-business kazao da prema svim prognozama i parametrima, Crna Gora ove godine bilježi rast ekonomije 7,7 odsto.

“To je jedan fantastičan rast. Odgovorno tvrdim da će ovo biti jedna od najboljih godina što se tiče bilansa i prometa naših kompanija uopšte. Završava se godina i vrlo brzo će svi bilansi biti dostupni, pa ćemo da vidimo, ali mislim da ćemo svjedočiti rekordnoj godini što se tiče prometa u našim kompanijama“, poručio je Đurović.

Akcije Hipotekarne banke pale su 16,7 odsto na 5,1 EUR, a Solane “Bajo Sekulić” 6,6 odsto na 1,55 EUR.

Dionica Crnogorskog Telekoma rasla je 4,3 odsto 1,7 EUR, a Hotelsko turističkog preduzeća (HTP) Ulcinjska rivijera blago na 3,5 EUR.

Akcija Elektroprivrede (EPCG) zadržala se na prošlosedmičnih 3,21 EUR, kao i Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) na 91 cent.

Dionice Zetatransa ostale su na 95 centi, a Hotelske grupe (HG) Budvanska rivijera na 6,5 EUR.

Ove sedmice održana je prva ovogodišnja aukcija sa rokom dospjeća od 182 dana, na kojoj su prodati državni zapisi za 20,5 miliona EUR, po prosječnoj stopi od 3,18 odsto.

Ukupna nominalna vrijednost emisije državnih zapisa iznosila je 30 miliona EUR, dok su dostavljene ponude bile vrijedne 43,5 miliona. Iznos prihvaćenih ponuda bio je 20,5 miliona EUR.

Datum dospijeća državnih zapisa je 24. maj naredne godine.

Iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) saopšteno je da snažno podržavaju politiku poslovodstva EPCG da se ne povećava cijena električne energije za građane i ta kompanija, kako je saopšteno, neće tražiti povećanje komponenti računa za struju.

Predsjednik Odbora direktora CEDIS-a, Rajko Radošević, kazao je da je toj kompaniji u interesu da zaštiti građane i da postupa shodno pragmatičnoj poslovnoj politici tog preduzeća.

Regulator je saopštio da CEDIS nije inicirao umanjenje prihoda koje je 31. avgusta tražio od Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (REGAGEN).

“Zaključno sa 24. novembrom, CEDIS nije inicirao umanjenje prihoda koje je 31. avgusta tražio od REGAGEN. Naprotiv, u prethodnom periodu, kako tokom ovog procesa tako i tokom procesa izrade Metodologije kojim se ovaj proces uređuje, CEDIS je posvećeno i istrajno dostavljao sugestije, obrazloženja i dokumentaciju kako bi omogućio veće prihode toj kompaniji”, navodi se u saopštenju REGAGEN-a.

Akcija Trenda ostala je na prošlosedmičnih 5,3 centa.

