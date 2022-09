Indeksi porasli uprkos povećanju kamatnih stopa

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Indeksi na svjetskim berzama su, i pored povećanja kamatnih stopa centralnih banaka zapadnih zemalja, porasli, što se uglavnom zahvaljuje korekciji cijena dionica nakon tri sedmice oštrog pada.

Na Wall Streetu je Dow Jones porastao 2,7 odsto na 32.151 bod, dok je S&P 500 skočio 3,6 odsto na 4.067 poena, a Nasdaq indeks 4,1 odsto na 12.112 bodova.

Indeksi su snažno porasli, premda čelnici američke centralane banke, Federalne rezerve (Fed), nimalo ne popuštaju u oštroj retorici o suzbijanju inflacije, prenosi Hina.

Predsjednik Fed-a, Jerome Powell, ponovio je da je Fed “snažno predan” tome da suzbije inflaciju i da će nastaviti da zaoštrava monetarnu politiku dok taj cilj ne postigne.

Predsjednik ogranka Fed-a u Čikagu, Charles Ewans, podržao je Powella, kazavši da je obuzdavanje inflacije prioritet.

Stoga je sasvim jasno da će Fed nastaviti agresivno da povećava kamatne stope, kako bi suzbio inflaciju koja se kreće oko najviših vrijednosti u više od 40 godina.

Fed od marta podiže kamate, a dodatno će ih povećati i na dvodnevnoj sjednici 20. i 21. septembra.

Očekuje se novo, treće u nizu, povećanje za 0,75 procentnih poena, u rasponu od tri do 3,25 odsto.

Procjenjuje se, takođe, da bi do kraja godine kamate mogle iznositi 3,7 odsto, a do marta naredne godine i četiri odsto.

Uprkos tome, cijene dionica na najvećoj svjetskoj berzi snažno su porasle, što je, kažu analitičari, posljedica korekcije cijena nakon njihovog oštrog pada u tri prethodne sedmice.

„Nije iznenađenje što je došlo do ovakvog skoka, jer je puno toga tehničkog karaktera. Ne bih bio iznenađen ni da na početku naredne sedmice tržište dodatno ojača, a potom polagano popusti do objave izvještaja o potrošačkim cijenama”, rekao je strateg u firmi Natixis Investment Managers Solutions, Jack Janasiewicz.

Taj izvještaj, koji će biti objavljen u utorak, biće u fokusu ulagača, jer će pokazati koliko su u avgustu popustili inflacioni pritisci, s obzirom na to da su u tom mjesecu pale cijene goriva.

Analitičari u anketi Reutersa procjenjuju da je inflacija u avgustu skliznula na 8,1 odsto, s 8,5 odsto mjesec ranije.

I na evropskim berzama cijene dionica su ove sedmice porasle, no trgovalo se puno opreznije nego na Wall Streetu, jer je Evropska centralna banka (ECB) povećala kamatne stope za agresivnih 0,75 procentnih poena.

A kako se inflacija u eurozoni kreće na rekordnim vrijednostima, iznad devet odsto, ECB je najavila i dalja povećanja kamata, premda tom bloku zbog energetske krize prijeti recesija.

Londonski FTSE indeks ojačao je 0,95 odsto na 7.351 bod, dok je frankfurtski DAX porastao 0,3 odsto na 13.088 poena, a pariski CAC 0,7 odsto na 6.212 bodova.

Na berzi u Tokiju, Nikkei indeks je skočio dva odsto na 28.214 bodova.

