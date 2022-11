Indeksi porasli treći dan zaredom

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u utorak cijene dionica porasle treći dan zaredom, dok ulagači čekaju rezultate izbora za Kongres i izvještaj o inflaciji u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Dow Jones ojačao je 1,02 odsto, na 33.160 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,56 odsto, na 3.828 poena, a Nasdaq indeks 0,49 odsto, na 10.616 bodova, prenosi Hina.

Od 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa, njih deset zabilježilo je rast, a najviše rudarski, 1,7 odsto, i tehnološki, 0,9 odsto.

U fokusu ulagača su međuizbori za Kongres, međutim konačni rezultati mogli bi biti poznati tek za nekoliko dana.

Ankete pokazuju da bi republikanci mogli osvojiti većinu u Zastupničkom domu, ali i u Senatu.

Kontrola nad samo jednim domom Kongresa dala bi republikancima moć da zaustave zakonodavni program predsjednika Joe Bidena, što bi u nekim segmentima odgovaralo tržištu kapitala.

„Uopšteno, finansijska tržišta vole podijeljenu administraciju jer bi promjene bile vrlo spore”, kazao je strateg u firmi U.S. Bank Wealth Management, Terry Sandven.

Pobjeda demokrata izazvala bi bojazni o dodatnoj regulaciji tehnološkog sektora, povećanju poreza i povećanoj budžetskoj potrošnji, što bi moglo dodatno ojačati inflacione pritiske, kažu neki analitičari.

Rast tržišta treći dan zaredom zahvaljuje se i nadi ulagača da će američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) usporiti tempo povećanja kamatnih stopa.

Nakon što je prošle sedmice Fed već četvrtu sjednicu zaredom povećao ključne kamate agresivnih 0,75 postotnih bodova, analitičari su podijeljeni oko toga hoće li Fed u decembru kamate ponovo povećati 0,75 ili blažih 0,5 postotnih bodova.

Zbog toga se nestrpljivo očekuje izvještaj o inflaciji u SAD-u u oktobru, koje će biti objavljeno u četvrtak i koje bi moglo pokazati ima li prostora za usporavanje tempa povećanja kamata.

Analitičari očekuju blago popuštanje inflacionih pritisaka.

I na evropskim berzama cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,08 odsto, na 7.306 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 1,15 odsto, na 13.688 poena, a pariski CAC 0,39 odsto, na 6.441 bod.

