Indeksi porasli drugi dan zaredom

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u srijedu berzanski indeksi snažno porasli, zahvaljujući dobrim vijestima iz nekoliko kompanija i nadi ulagača da će američka centralna banka ipak ublažiti povećanje kamatnih stopa.

Dow Jones je ojačao 1,6 odsto na 33.376 bodova, dok je S&P 500 porastao 1,49 odsto na 3.878 bodova, a Nasdaq indeks 1,54 odsto na 10.709 bodova, prenosi Hrportfolio.

Rast indeksa drugi dan zaredom zahvaljuje se dobrim vijestima iz kompanija.

Cijena dionice Nikea skočila je 12 odsto, nakon što je taj proizvođač sportske opreme objavio podatke o boljim poslovnim rezultatima u proteklom tromjesečju nego što se očekivalo.

Dionica Carnivala poskupila je skoro pet odsto, nakon što je taj operator kruzerima objavio izvještaj o manjem nego što se očekivalo kvartalnom gubitku.

Cijena dionice FedExa porasla je oko 3,5 odsto, nakon što je ta poštanska kompanija objavila plan o smanjenju troškova za milijardu USD.

Pozitivno je na tržište utjecala i vijest da je povjerenje potrošača u decembru u SAD-u poraslo na najviši nivo u osam mjeseci, dok su očekivanja u vezi inflacije pala na najniži nivo u više od godinu, 6,7 odsto, zahvaljujući padu cijena gasa.

Osim toga, objavljeno je da je u novembru prodaja postojećih kuća u SAD-u pala 7,7 odsto na najniži nivo u dvije i po godine, što pokazuje da zbog visokih kamata potražnja slabi.

Iako to nije baš dobar podatak, na tržište je uticao pozitivno jer je podržao nadu da bi američka centralna banka ipak mogla zaustaviti ciklus povećanja kamata na nižim nivoima nego što se očekivalo, objašnjavaju analitičari.

Najveća svjetska berza bila je krajem prošle sedmice pod snažnim pritiskom upravo zbog nedavnih procjena Feda da bi kamate mogle biti povećane na više nivoe nego što se očekivalo i da bi se na tim nivoima mogle zadržati duže nego što se očekivalo.

To je izazvalo strahovanja od recesije u najvećoj svjetskoj ekonomiji.

Uprkos rastu dva dana zaredom, S&P 500 indeks na putu je najvećeg godišnjeg gubitka od finansijske krize 2008. godine.

U ovo doba godine obično cijene dionica rastu jer investicioni fondovi i drugi veliki investitori uljepšavaju svoje portfolije, što je uobičajeno za kraj godine.

Analitičari kažu da bi ove godine taj inače uobičajeni rast cijena mogao izostati ili će biti vrlo slab.

I na evropskim berzama cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 1,72 odsto na 7.497 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 1,54 odsto na 14.097 bodova, a pariski CAC 2,01 odsto na 6.580 bodova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS