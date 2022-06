Indeksi ponovno oštro pali

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene dionica na Wall Streetu u četvrtak su ponovo oštro pale, već šesti trgovinski dan u posljednjih sedam, jer centralne banke u svijetu povećavaju kamate kako bi suzbile inflaciju, a zbog toga rastu rizici od recesije.

Dow Jones skliznuo je 2,42 odsto na 29.927 bodova, dok je S&P 500 potonuo 3,25 odsto na 3.666 poena, a Nasdaq indeks 4,08 odsto na 10.646 bodova, prenosi Hina.

Nakon što je dan ranije porastao, Wall Street je u četvrtak ponovo oštro pao, jer centralne banke u svijetu zbog visoke inflacije podižu kamatne stope, a zbog toga rastu rizici od recesije.

U srijedu je američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed), povećala kamatne stope za čak 0,75 procentnih poena, što je najveće jednokratno povećanje cijene novca još od 1994. godine.

Stoga se sada kreću u rasponu od 1,5 do 1,75 odsto, što je njihova najviša vrijednost od marta 2020. godine i izbijanja koronakrize.

A slijede i dalja povećanja kamata, s obzirom na to da se inflacija kreće na najvišim vrijednostima u 40 godina, iznad 8,5 odsto, pa bi, prema procjenama čelnika Fed-a, krajem godine kamate mogle dostići i 3,4 odsto, najvišu vrijednost od 2008. godine.

Čelnici Fed-a smatraju da će ekonomija, uprkos oštrom povećanju kamata, izbjeći recesiju, no znatno su smanjili procjene rasta privrede u ovoj godini – s prethodnih 2,8 odsto na 1,7 odsto.

No, nijesu svi uvjereni da će Fed uspjeti “mekano da prizemlji ekonomiju”.

Analitičari Wells Fargo banke smatraju da sada postoji 50 odsto izgleda da će uskoro doći do recesije. I mnoge druge banke, uključujući Deutsche Bank i Morgan Stanley, upozoravaju da rastu rizici od recesije.

„O tome sada ulagači razmišljaju – kolika je mogućnost recesije i hoće li zarade kompanija biti u skladu s procjenama analitičara ili će pasti”, rekao je strateg u firmi U.S. Bank Wealth Management′s Ascent Private Wealth Group, Tom Hainlin.

U četvrtak je, dan nakon Fed-a, kamate povećala i švajcarska centralna banka, prvi put nakon 15 godina, poručivši time kako je manje brine jačanje švajcarske valute, a više visoka inflacija.

Kamate je, već petu sjednicu zaredom, povećala i britanska centralna banka.

Zbog toga se ulagači plaše da bi nastojanja centralnih banaka da zauzdaju inflaciju mogla dovesti do oštrog usporavanja rasta svjetske ekonomije, pa i do recesije.

Zbog svega toga, S&P 500 indeks na gubitku je od početka godine oko 23 odsto.

