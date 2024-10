Indeksi pali zbog skuplje nafte

Njujork, (MINA-BUSINESS) – S&P 500 pao je u četvrtak jer su zabrinutosti oko napetosti na Bliskom istoku nastavile zabrinjavati ulagače uoči septembarskog izvještaja o platama.

Široki indeks pao je 0,4 odsto, kao i Nasdaq Composite. Dow Jones Industrial Average pao je 285 bodova ili 0,7 odsto.

Dionice malih kapitalizacija takođe su imale problema, s Russell 2000 padom od 0,8 odsto, prenosi SEEbiz.

Trgovanje u oktobru počelo je teško jer eskalacija napetosti na Bliskom istoku smanjuje entuzijazam ulagača. Nakon što su dionice pale u utorak s Iranom koji je lansirao raketni napad na Izrael, ulagači se sada pripremaju za dalju neizvjesnost jer Izrael započinje kopnenu operaciju u Libanu.

Fjučersi američke sirove nafte porasli su više od pet odsto, dovodeći svoj napredak od sedmice do danas na više od osam odsto jer su rastući strahovi vezani za Bliski istok stvarali pritisak na rast.

Energetske dionice su porasle u tandemu, pri čemu je sektor S&P 500 porastao oko 5,6 odsto u sedmici. To je stavilo sektor na ritam njegove najbolje sedmice u više od godinu.

Ali energija je bila jedina svijetla tačka na inače sumornom tržištu u četvrtak. Preko 80 odsto sastavnica S&P 500 trgovalo se niže, dok su samo dvije od 30 dionica u Dow indeksu imale rast.

S potezima od četvrtka, tri glavna indeksa prate gubitke ove sedmice. To označava preokret nakon snažna tri tromjesečja, pri čemu je Bespoke Investment Group utvrdio da je ova godina imala najveći dobitak u prvih devet mjeseci godine od 1997. godine.

“Do sada imamo fantastičnu godinu za sobom”, rekao je vođa istraživanja i kvantitativnih strategija u Horizon Investmentsu, Mike Dickson.

Sedmični zahtjevi za pomoć nezaposlenima bili su nešto veći nego što su predviđali ekonomisti koje je anketirao Dow Jones, prema podacima objavljenim u četvrtak. To nudi znakovi o zdravlju tržišta rada dok se trgovci pripremaju za pomno praćeno izvještaja o platama za septembar koje se očekuje u petak ujutro.

