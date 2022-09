Indeksi pali šesti dan zaredom

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu je u utorak S&P 500 indeks pao šesti dan zaredom, zaronivši na najniži nivo u gotovo dvije godine, jer se ulagači plaše da će agresivno povećanje kamatnih stopa američke centralne banke izazvati recesiju.

Dow Jones je skliznuo 0,43 odsto na 29.134 boda, a S&P 500 0,21 odsto na 3.647 bodova. Nasdaq indeks ojačao je 0,25 odsto na 10.829 bodova, prenosi Hrportfolio.

Pad S&P 500 indeksa šesti dan zaredom, što je njegov najduži negativni niz od februara 2020. godine, posljedica je strahovanja ulagača da će Fedovo agresivno zaoštravanje monetarne politike gurnuti privredu u recesiju.

Fed je prošle sedmice treći put povećao kamate 0,75 procentnih bodova, u rasponu od tri do 3,25 odsto, što je njihov najviši nivo od 2008. godine.

Zvaničnici Feda poručili su i da će dalje povećavati cijenu novca kako bi spustili inflaciju s najviših nivoa u više od 40 godina. Zbog toga se na tržištu ovih dana najviše nagađa koliko bi Fed još mogao podići kamate.

Predsjednik ogranka Feda u St. Louisu, James Bullard, založio se za dalje povećanje kamata, dok je Charles Evans, predsjednik Feda u Chicagu, kazao da bi centralna banka trebalo da u ovoj godini poveća kamate za najmanje još jedan procentni bod.

“To je razočaravajuće, ali nije iznenađenje. Ulagači su zabrinuti u vezi kamatnih stopa i situacije u ekonomiji”, kazao je Robert Pavlik, portfolio menadžer u kompaniji Dakota Wealth.

Analitičari Wells Fargo banke objavili su procjenu da bi kamate na Fedove fondove u prvom tromjesečju iduće godine mogle biti u rasponu od 4,75 do pet odsto.

Fedovi agresivni planovi za suzbijanje inflacije na ciljanih dva odsto potrajaće godinama, usporiti rast ekonomije i povećati nezaposlenost.

Zbog toga se ulagači plaše da će dosad najagresivnije povećanje kamata Feda u istoriji gurnuti privredu u dublju recesiju.

Tehnički američka ekonomija je već uronila u recesiju, s obzirom na to da je u posljednja dva tromjesečja pala na kvartalnom nivou, ali zasad je ta recesija plitka.

Nakon oštrog pada posljednjih sedmica, S&P 500 indeks je u minusu u odnosu na početak godine oko 24 odsto, pa je zaronio na najniži nivo od novembra 2020. godine.

I na evropskim berzama su cijene dionica pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,52 odsto na 6.984 boda, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,72 odsto na 12.139 bodova, a pariski CAC 0,27 odsto na 5.753 boda.

