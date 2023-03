Indeksi pali nakon poruka iz Fed-a

Njujork, (MINA-BUSINES) – Na Wall Streetu su u srijedu cijene dionica pale, nakon povećanja kamatnih stopa američke centralne banke i poruke njenog predsjednika, Jeromea Powella, da u ovoj godini ne očekuje smanjenje kamata.

Dow Jones skliznuo je 1,63 odsto na 32.030 bodova, dok je S&P 500 pao 1,65 odsto na 3.936 poena, a Nasdaq indeks 1,6 odsto na 11.669 bodova.

Kao što se očekivalo, čelnici Federalnih rezervi (Fed) odlučili su na dvodnevnoj sjednici da povećaju ključne kamate 0,25 procentnih poena, u rasponu od 4,75 do pet odsto.

To je već deveto povećanje kamata od kada je u martu prošle godine Fed počeo da zaoštrava monetarnu politiku, no tempo povećanja je usporen, prenosi Hrportfolio.

U saopštenju Fed-a naslućuje se da je zbog problema u nekim bankama moguće zaustavljanje u povećanju kamata, ali da će zbog visoke inflacije vjerovatno biti potrebno dodatno prilagođavanje monetarne politike.

Nakon saopštenja Fed-a, berzanski indeksi su porasli, no nakon poruka njegovog predsjednika oštro su pale.

„Tržište je bilo ohrabreno nakon poruke Fed-a da je moguće zaustavljanje u povećanju kamata, no razočarao ga je Powell koji je poručio da Fed-u ruke nijesu vezane i da će moći dodatno da poveća kamate ako to bude potrebno”, kazao je direktor u firmi Independent Advisor Alliance, Chris Zaccarelli.

Powell je, doduše, na konferenciji za medije naznačio da se proces podizanja kamata bliži kraju, ali da borba s inflacijom još nije gotova.

„U procesu vraćanja inflacije prema dva odsto još je dug put i vjerovatno će biti neravan”, kazao je Powell i poručio da osnovni scenario ne uključuje smanjenja kamata u ovoj godini.

To je razočaralo ulagače koji su očekivali da će Fed uskoro završiti proces povećanja, a do kraja godine započeti proces smanjenja kamata.

Powell je poručio i da je bankarski sistem zdrav, ali da će problemi u nekim bankama dovesti do zaoštravanja uslova finansiranja.

A zaoštravanje znači da će doći do smanjenja kreditiranja i potrošnje, a time do usporavanja rasta ekonomije, tumače analitičari.

Nakon dva dana rasta, S&P indeks bankarskog sektora pao je više od 3,5 odsto, jer je nekoliko regionalnih i lokalnih banaka, uključujući First Republic, i dalje pod pritiskom zbog nepovjerenja štediša.

Osim toga, ministarka finansija, Janet Yellen, kazala je u izvještaju Kongresu da se ne razmatra garancija države za sve depozite u bankama.

To je razočaralo ulagače koji su se nadali da će zbog bankarske krize država odlučiti da garantuje za sve depozite, a ne samo one do 250 hiljada USD.

Na evropskim berzama cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,41 odsto na 7.556 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 0,14 odsto na 15.216 poena, a pariski CAC 0,26 odsto na 7.131 bod.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS