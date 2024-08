Indeksi pali

Njujork, (MINA-BUSINESS) – S&P 500 se povukao u četvrtak dok su se ulagači pripremali za govor predsjednika američke centralne banke, Federalnih rezervi (Fed), Jeromea Powella na godišnjoj konferenciji u Džekson Holu.

Široki indeks skliznuo je 0,89 odsto i zatvorio se na 5.570,64. Dow Jones Industrial Average završio je u padu od 177,71 bodova ili 0,43 odsto, na 40.712,78.

Nasdaq Composite oslabio je 1,67 odsto i zatvorio se na 17.619,35 jer su tehnološke dionice osjetile najveći teret pada u četvrtak, prenosi SEEbiz.

Četvrtak označava povlačenje nakon uglavnom pozitivnog perioda koje se smatralo oporavkom nakon pada globalnog tržišta 5. avgusta. Sva tri indeksa trgovala su više u jednom trenutku tokom sjednice, a S&P 500 bio je blizu svog ukupnog rasta, najviša vrijednost unutar dana postavljena u julu prije preokreta kursa.

Dionice su u četvrtak osjetile pritisak na pad zbog rastućih prinosa na obveznice i problematičnih tehnoloških imena. Naime, prinos desetogodišnjih obveznica Sjedinjenih Američkih Država (SAD) porastao je gotovo devet baznih bodova na 3,863 odsto.

Sektor informacijske tehnologije predvodio je S&P 500 prema padu s više od dva odsto, naglašavajući slabost ove grupe.

“Tržište je gotovo cijelo jutro bilo ravno poput palačinke”, rekao je predsjednik Sanders Morrisa, George Ball.

Akcija od četvrtka dolazi u trenutku kada tržišni učesnici skreću pažnju na Powellov govor na ekonomskom simpoziju Džekson Holu u petak, nadajući se daljem uvidu u politiku stopa.

Trgovci su jednoglasni u očekivanju smanjenja troškova posuđivanja naredni mjesec, prema FedWatch alatu CME grupe, ali su podijeljeni oko toga hoće li smanjenje biti četvrtina ili pola postotnog boda.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS