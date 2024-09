Indeksi gotovo nepromijenjeni

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu se u utorak trgovalo oprezno uoči odluka i poruka čelnika američke centralne banke o kamatnim stopama, pa su berzanski indeksi ostali gotovo nepromijenjeni.

Dow Jones je oslabio 0,04 odsto na 41.606 bodova, dok je S&P 500 ojačao 0,03 odsto na 5.634 boda, a Nasdaq indeks 0,2 odsto na 17.628 bodova, prenosi Hrportfolio.

Na početku trgovanja Dow Jones i S&P 500 dosegnuli su rekordne nivoe, jer je ulagače ohrabrio podatak o neočekivanom rastu trgovine na malo u SAD-u u avgustu, što pokazuje da je potrošnja, najveći pokretač privrede, i dalje snažna.

Do kraja trgovanja indeksi su izgubili većinu početnih dobitaka, jer je na tržištu prevladao oprez.

Očekuje se da bi odluke sa ssjednice čelnika Fed-a trebalo da budu objavljene danas.

Sasvim je sigurno da će Fed smanjiti kamatne stope, prvi put nakon višegodišnjeg vođenja restriktivne monetarne politike, ali veliko je pitanje hoće li ih smanjiti 0,25 ili 0,5 procentnih bodova.

Donedavno se na tržištu očekivalo smanjenje od 0,25 procentnih bodova, s obzirom da inflacija u SAD-u ne popušta tako brzo kao što se očekivalo.

Međutim, posljednjih dana zaredali su napisi da se dio čelnika Fed-a zalaže za oštriji rez od 0,5 procentnih bodova i da je ishod sjednice neizvjestan.

Na evropskim berzama cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,38 odsto na 8.309 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 0,5 odsto na 18.726 bodova, a pariski CAC 0,51 odsto na 7.487 bodova.

