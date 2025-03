Indeksi dobitnički počeli sedmicu

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Dionice su porasle u ponedjeljak, nadovezujući se na povratak nakon četvorosedmičnog pada na Wall Streetu koji je pogoršan haotičnim uvođenjem carinske politike predsjednika Donalda Trumpa i padom povjerenja potrošača.

S&P 500 je ojačao 0,6 odsto, dok je Nasdaq Composite porastao 0,3 odsto. Dow Jones Industrial Average takođe je napredovao 353 boda ili 0,85 odsto, potpomognut rastom Walmarta i International Business Machinesa, prenosi SEEbiz.

“U kratkoročnom smo usponu protiv trenda”, rekao je glavni investicioni strateg u CFRA Research, Sam Stovall, za CNBC, dodajući kako vjeruje da bi korekcija S&P 500 mogla zaključiti oko nivoa od 5400. To implicira pad od više od četiri odsto u odnosu na zatvaranje u petak.

Raspoloženju je pomogao izvještaj o maloprodaji u februaru, jer su trgovci odahnuli jer brojke nijesu gore. Maloprodaja je porasla 0,2 odsto na mjesečnom nivou, ispod procjene Dow Jonesa za povećanje od 0,6 odsto, prema naprednom očitavanju Ministarstva trgovine u ponedjeljak. Ali isključujući automobile, povećanje je iznosilo 0,3 odsto, što je bilo u skladu s očekivanjima ekonomista.

Indeks S&P 500 zaključio je u četvrtak s korekcijom, pavši više od deset odsto% u odnosu na rekordno visok nivo krajem februara. Zatim je u petak skočio dva odsto jer su ulagači pokupili potučene tehnološke dionice.

Uprkos skoku u petak, to je još bila brutalna semdica za Wall Street. Dow je imao najveći jednosedmični pad od 2023. Nasdaq Composite ostaje u području korekcije, pad od 11 odsto u odnosu na rekord do zatvaranja u petak.

Ulagači se bore da održe korak s tarifnim politikama predsjednika Donalda Trumpa koje se brzo mijenjaju, zajedno s agresivnim naporima za rezanje troškova DOGE odjela Elona Muska, što je dovelo tržišta u vrtoglavicu i povećalo zabrinutost za korporativno i potrošačko povjerenje.

Tržištima su opteretili i komentari administracije da bi se tolerisale određene ekonomske i tržišne boli da se revidira većina vladinih agencija uz globalnu trgovinsku politiku.

