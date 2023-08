Indeksi blago porasli na početku sedmice

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u ponedjeljak cijene dionica blago porasle, povećavši dobitke u cijelom julu, dok ulagači čekaju nove kvartalne poslovne izvještaje kompanija.

Dow Jones ojačao je 0,28 odsto na 35.559 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,15 odsto na 4.588 poena, a Nasdaq indeks 0,21 odsto na 14.346 bodova.

Pritom su u osam od 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa cijene dionica porasle, a najviše, u prosjeku dva odsto, u energetskom, zahvaljujući rastu cijena nafte, koje se kreću na najvišim vrijednostima u tri mjeseca, prenosi Hina.

Ulagači su suzdržani, nakon snažnog rasta cijena dionica u julu, peti mjesec zaredom.

S&P 500 i Dow Jones indeks porasli su u prošlom mjesecu više od tri odsto, a Nasdaq više od četiri odsto.

U fokusu ulagača posljednjih dana su kvartalni poslovni rezultati kompanija.

Do sada je više od 160 kompanija iz sastava S&P 500 indeksa objavilo poslovne rezultate, pri čemu ih je oko 80 odsto po zaradi nadmašilo procjene analitičara.

Stoga sada u anketi Reutersa analitičari procjenjuju da su zarade kompanija iz sastava S&P 500 indeksa u drugom tromjesečju pale 6,4 odsto na godišnjem nivou, dok su prije sedmicu očekivali pad od 7,9 odsto. No, na početku jula očekivao se pad zarada od 5,7 odsto.

I na evropskim berzama se trgovalo oprezno. Londonski FTSE indeks ojačao je neznatno na 7.699 bodova, a pariski CAC 0,28 odsto na 7.497 poena. Frankfurtski DAX oslabio je blago na 16.446 bodova.

U cijelom julu, STOXX 600 indeks vodećih evropskih dionica porastao je gotovo dva odsto.

