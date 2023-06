Indeksi blago porasli

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u utorak berzanski indeksi porasli, nadoknadivši gubitke od prethodnoga dana, ali trgovalo se oprezno dok ulagači čekaju nove podatke o inflaciji i sjednicu čelnika Feda.

Dow Jones je ojačao 0,03 odsto na 33.573 boda, dok je S&P 500 porastao 0,24 odsto na 4.283 boda, a Nasdaq indeks 0,36 odsto na 13.276 bodova, prenosi Hrportfolio.

Tim rastom indeksi su nadoknadili gubitke od prethodnoga dana, ali se trgovalo oprezno jer nije bilo vijesti koje bi mogle jasnije usmjeriti tržište.

Ulagači ne žele da rizikuju dok ne vide nove vijesti o kretanju inflacije u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), koje bi mogle uticati na odluke čelnika američke centralne banke na sjednici iduće sedmice.

Analitičari procjenjuju da su potrošačke cijene u maju blago pale na mjesečnom nivou, ali osnovna stopa inflacije vjerovatno će ostati povišena.

Ulagači se nadaju da bi to moglo navesti Fed na pauzu u procesu podizanja kamatnih stopa.

Na tržištu novca trenutno se procjenjuje da postoji oko 80 odsto šansi da će čelnici američke centralne banke na sjednici iduće sedmice ostaviti kamate nepromijenjene.

Međutim, kako inflacija ipak ne popušta dovoljno brzo, većina analitičara smatra da će Fed, nakon stanke u junu, u julu još jednom povećati kamate.

I na evropskim berzama su cijene dionica blago porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,37 odsto na 7.628 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 0,18 odsto na 15.992 boda, a pariski CAC 0,11 odsto na 7.209 bodova.

