Imamura najavio rast japanskih investicija u Crnu Goru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Japan radi na tome da poveća broj investicija japanskih kompanija u Crnu Goru, saopštio je ambasador te države Akira Imamura na sastanku sa potpredsjednicom Skupštine, Zdenkom Popović.

“Kontaktirao sam 16 japanskih kompanija koje rade na teritoriji Evrope. Fabrika Daido Metal u Kotoru je primjer jedne takve uspješne investicije”, rekao je Imamura.

On je dodao da je turizam, kao i u Crnoj Gori, veoma važan u Japanu, te da će Vlada te države poslati eksperta koji bi Crnoj Gori mogao dati korisne savjete i premijeti iskustva.

Imamura je saopštio da ekonomsku saradnju sa Crnom Gorom obezbjeđuju kroz inicijativu za saradnju na Zapadnom Balkanu, sa fokusom na tri područja – razvoj privatnog sektora, ekonomsku i socijalnu saradnju i zaštitu životne sredine.

Popović je kazala da je, kao ekonomista, izuzetno zainteresovana za saradnju sa Japanom, jer je ta država prepoznata po zelenoj i digitalnoj ekonomiji, što je potrebno Crnoj Gori.

“Crnoj Gori je potrebno da od Japana preuzme što više znanja, jer je znanje najvažniji resurs”, poručila je Popović.

Ona je navela da Crna Gore ima ogroman turistički potencijal, ali da je za valorizaciju tog potencijala neophodno sprovesti najavljene investicije u infrastrukturu.

Imamura je rekao da su zainteresovani za razvoj infrastrukture u Crnoj Gori i podsjetio da je japanska kompanija povezala Crnu Goru i Italiju podvodnim kablom za prenos električne enrgije.

Popović je podsjetila na skoro dvije decenije odlične saradnje Japana i Crne Gore i pozdravila inicijativu da se osnuje Komitet koji bi se bavio planiranjem ceremonije obilježavanja jubileja.

Ona je kazala i da će Crna Gora vrlo brzo imenovati ambasadora u Japanu i podsjetila da je za počasnog konzula u toj državi već imenovan Seiđi Hanji, te izrazila zainteresovanost za povećanje parlamentarne i saradnje sa Ženskim klubom Japana.

Imamura je naveo da je Parlament Crne Gore ostvario značajno unapređenje sloboda, ljudskih prava i procesa pridruživanja EU i usaglasio se sa potrebom za unapređenje saradnje Crne Gore i Japana na svim nivoima.

Imamaura i Popović su se usaglasili da je potrebno u najkraćem mogućem roku inicirati osnivanje parlamentarne grupe prijateljstva između Crne Gore i Japana, kao i da je potrebno inicirati ukidanje viznog režima za građane Crne Gore koji žele posjetiti Japan.

Imamura je kazao da se manje od deset odsto žena u Japanu nalazi na pozicijama odlučivanja, te da bi im u tim segmentu koristilo iskustvo Crne Gore.

Popović je saopštila da će rado prenijeti iskustva iz funkcionisanja Ženskog kluba Crne Gore, kroz parlamentarnu saradnju nakon formiranja grupe prijateljstva i uspostaviti saradnu sa Ženskim klubom Japana.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS