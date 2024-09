Ili dogovor ili štrajk glađu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bivši radnici cetinjske Košute očekuju od ministarke rada Naide Nišić da na papir stave kada će im biti isplaćeno devet zarada uz pripadajući radni staž, u suprotnom najavljuju štrajk glađu za 15. septembar ispred zgrade Vlade.

Advokat radnika, Petar Martinović za Vijesti je kazao da ne žele štrajk, ali ako ne bude konkretnog dogovora, on ostaje kao posljednja i jedina opcija.

“Imajući u vidu činjenicu da za evo pet posljednjih vlada prelazimo gotovo iste skale u hijerarhijskom smislu stoga očekujemo da ćemo zajedno s ministarkom Nišić dokumentovati dogovor na sastanku i oročiti rješavanje, tačnije isplatu devet zarada i spajanje staza za ove obespravljene i namučene ljude kojih je osam preminulo od februara kada su krenule blokade magistralnog puta Podgorica – Cetinje”, rekao je Martinović.

On je kazao da više nemaju vremena i da s petom po redu Vladom utvrđuju isto što su utvrdili sa prethodne četiri Vlade, a utvrđena je osnovanost ovih potraživanja i obespravljenost ovih ljudi, prenose Vijesti.

“Svakom od njih radni odnos je u radnoj knjižici zaključen na dan otvaranja stečajnog postupka 4. marta 1996. godine kada je zbog nemogućnosti isplate zarada došlo do pokretanja stečaja u fabrici. Istini za volju, u rješenju o zatvaranju stečajnog postupka od 14. juna 2001. nema nijednog radnika koji se pojavio kao povjerilac koji je namiren, a zbog toga je otvoren stečaj. Dakle, prostim uvidom u radne knjižice ovih ljudi jasno je da je njihova veza s fabrikom prestala na dan 4. 3. 1996. godine, te stoga ne možemo ni hipotetički govoriti o namirenju potraživanja ovih ljudi”, naveo je Martinović.

Radnici bivše cetinjske fabrike aktivno protestuju od februara, blokiraju saobraćaj, traže susret s nadležnima i isplatu devet neisplaćenih plata za 693 radnika, u iznosu od 2,81 milion EUR i povezivanje radnog staža za njih 81.

U Košuti je 1996. otvoren stečajni postupak koji je okončan 14. juna 2001. godine, pri čemu nijesu isplaćena potraživanja radnika.

