Idealni uslovi za organsku proizvodnju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora treba da bude ponosna i zahvalna na činjenici da raspolaže bogatim prirodnim resursima koji joj omogućavaju idealne uslove za proizvodnju poljoprivrednih proizvoda, naročito organskih, saopštio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vladimir Joković.

On je danas otvorio Sajam hrane i poljoprivrednih proizvoda na Rimskom trgu u Podgorici, koji je resorno ministarstvo, u saradnji sa Glavnim gradom i Privrednom komorom (PKCG), a uz podršku organizacije FAO, organizovalo povodom Svjetskog dana hrane.

Joković je, kako je saopšteno iz Ministarstva, uručio i zahvalnice poljoprivrednim proizvođačima učesnicima.

„Brojni proizvođači iz Crne Gore predstavili su domaće poljoprivredne proizvode, a ljubitelji hrane i pića su imali priliku da uživaju u jedinstvenom spoju tradicije i autentičnosti. Sajam je osmišljen kao prostor gdje se srijeću proizvodjači i istinski ljuditelji domaćih ukusa, sa akcentom na očuvanju i promociju nacionalne gastronomske baštine i prirodnih resursa naše zemlje”, navodi se u saopštenju.

Joković je naveo da se Svjetski dan hrane obilježava sa namjerom da se postigne globalni cilj – nula odsto gladi, koji svijet može ostvariti samo zajedničkim naporom i trudom.

„Odlučili smo da organizacijom Sajma u fokus stavimo organsku i tradicionalnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda, kao i proizvođače koji su danas uspješni preduzetnici i koji, zahvaljujući sredstvima IPARD podrške, značajno snabdijevaju crnogorsko tržište. Na štandovima imamo široku paletu proizvoda od meda, vina, sira, mesnih prerađevina, sokova, brašna, maslinovog ulja, sušenog krapa i drugog“, istakao je Joković.

On je naglasio da resorno ministarstvo ima jasan pravac i opredjeljenje kojim teži da se uključi na tržište Evropske unije (EU), te da je veoma važno da svi učestvuju u kreiranju prepoznatljive Crne Gore, kao zemlje sa bogatom tradicijom u poljoprivrednoj proizvodnji, ali i u stvaranju najpovoljnijeg ambijenta za poslovanje crnogorskih poljoprivrednih proizvođača uz poštovanje evropskih vrijednosti.

Zamjenik regionalnog predstavnika FAO-a za Evropu i centralnu Aziju, Nabil Gandži, saopštio je da je ovogodišnja tema Pravo na hranu za bolji život i bolju budućnost, blagovremen podsjetnik na osnovno pravo svih ljudi na pristup adekvatnoj i zdravoj hrani.

„Upravo sada, poljoprivredni proizvođači širom svijeta proizvode više nego dovoljno hrane da se prehrani svjetska populacija. Mala i porodična gazdinstva su osnov za proizvodnju. Svjetski dan hrane predstavlja jedistvenu priliku da se obilježi naporan i vrijedan svakodnevni rad poljoprivrednika koji pomažu Crnoj gori da oživi i drži u životu ukuse svoje vjekovne kulinarske tradicije“, dodao je Gandži.

Sajam hrane i poljoprivrednih proizvoda, osim raznolike ponude domaćih priozvođača na štandovima, obogaćen je kulturno-zabavnim programom, besplatnom degustacijom jela iz tradiocionlane crnogorske trpeze i jela od sirovih namirnica, odnosno plodova prirode, ali i posebno osmišljenim zabavnim programom za djecu.

Održana je i panel dikusija pod nazivom Potencijali u domaćoj proizvodnji i podrška poljoprivrednim proizvođačima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS