ICT WEEK uspješno završen

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Podgorička nedjelja ICT događaja – ICT Week, najveći događaj za IT zajednicu do sada organizovan u Glavnom gradu, uspješno je završen, poručili su organizatori.

Iz Crnogorskog Telekoma saopštili su da je ICT Week obuhvatio 12 događaja raspoređenih u sedam dana, na kojima je nekoliko hiljada posjetilaca učestvovalo u razmjeni ideja, znanja i energije sa oko 80 učesnika iz cijelog svijeta.

“Iza ovog ambicioznog projekta stoje Glavni grad Podgorica i udruženje ICT Cortex, glavni sponzor ICT Week-a bila je počasna članica klastera, Crnogorski Telekom, a organizaciju događa podržali su i Centralna banka Crne Gore, Sky Express Montenegro i Naučno-tehnološki park Crne Gore”, kaže se u saopštenju.

Oni su podsjetili da je podgorička sedmica ICT događaja počela svečanim otvaranjem na kojem je gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković predstavio dobitnike Konkursa Glavnog grada za podršku startup ICT zajednici, kojima su uručeni vaučeri za odlazak na najveću IT smotru, konferenciju Web Summit u Lisabonu.

Navodi se da je drugog dana ICT Week-a održana i prva velika regionalna konferencija na temu sajber bezbjednosti “Integrator”, koju je organizovala članica klastera ICT Cortex, Sky Express Montenegro.

Dodaje se da je organizovan i Gaming Night – prezentacija crnogorskih gaming studija i njihovih pionirskih koraka u ovoj perspektivnoj industriji, uz centralni događaj – 3Hills takmičenje “League of Legends” i prateće zabavne sadržaje.

“Treći dan ICT nedelje bio je posvećen mladim inovatorima, pa su na štandovima crnogorskih IT kompanija i inovativnih organizacija održane različite vrste radionica, kvizova i takmičenja iz oblasti programiranja, gejminga i IT inovacija”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su na završnom događaj prve sezone programa edukacije iz oblasti ICT-a, Cortex akademije, odabrani najbolji tim i najbolji pojedinac, koji su u prethodnom periodu radili na razvoju web aplikacije za biblioteku.

“Pobjednički tim činili su Petar Simonović iz gimnazije „Miloje Dobrašinović“ iz Bijelog Polja, Vasilije Konatar i Milorad Nedović iz Srednja elektro-ekonomske škole iz Bijelog Polja, i Arbina Zekić iz gimnazije iz Rožaja”, kaže se u saopštenju.

Kako je saopšteno, priznanje za najboljeg pojedinca dobio je Haris Šabotić iz podgoričke škole “Vaso Aligrudić”, a nagrade za sve njih obezbijedio je Crnogorski Telekom.

Iz Crnogorskog Telekoma naveli su da je tada održan i meetup „Women in tech“, na kojem su govorile uspješne dame koje svojim radom potvrđuju da žene zavređuju mjesto u ovoj perspektivnoj i brzo rastućoj industriji.

“Tog dana je i Crnogorski Telekom domaćoj poslovnoj zajednici na svom „open day“ događaju predstavio napredna rješenja za digitalizaciju malog i srednjeg biznisa”, navodi se u saopštenju.

Ističe se da je druga velika konferencija na ICT Week-u nosila naziv „Uloga finteka u demokratizaciji finansijskog okruženja“, a organizovana je drugu godinu zaredom pod pokroviteljstvom Centralne banke Crne Gore, i u saradnji sa ICT Cortex-om i Udruženjem banaka Crne Gore.

“Osim predstavnika centralnih banaka Evrope i Azije, međunarodnih fintech kompanija, na konferenciji su uzeli učešće i Evropska banka za obnovu i razvoj, kompanija Mastercard, kao i crnogorski bankarski i ICT sektor – članice crnogorskog klastera ICT Cortex”, navodi se u saopštenju.

Iz Crnogorskog Telekoma naveli su da je na tom događaju otvoren i regionalni CBCG Fintech hakaton, 48-časovno takmičenje u kreiranju fintech rješenja.

“Treća konferencija u ovoj nedjelji posvećenoj ICT-u, bila je IT Spot. Konferenciju je otvorio Janek Rozov iz Vlade Estonije, koji je na primjeru svoje zemlje ukazao moguće pravce digitalizacije javne uprave”, kazali su iz Crnogorskog Telekoma.

Oni su dodali da je na konferenciji bilo riječi i o trendovima u IT-u, važnosti ekosistema ali i razvoja lidera koji će inicirati i sprovoditi digialne promjene u društvu, o pametnim gradovima.

ICT Week je zatvoren u nedjelju, proglašenjem pobjednika II CBCG Fintech Hakatona.

“Iz organizacionog tima su saopštili da su zadovoljni ICT nedjeljom i smatraju da je ista uspješno realizovala, te da se nadaju da će događaj postati tradicional na zadovoljstvo svih aktera ICT scene”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS