ICT Week počinje 3. oktobra u Podgorici

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Glavni grad Podgorica u saradnji sa udruženjem ICT Cortex, organizuje ICT WEEK – Podgoričku nedjelju ICT događaja, saopšteno je iz Crnogorskog Telekoma.

U pitanju je niz događaja na teme iz oblasti informacionih komunikacionih tehnologija koji su raspoređeni u sedam dana bogatog sadržaja.

“Glavni sponzor ICT nedjelje je počasna članica klastera, Crnogorski Telekom, a organizaciju događa podržali su i Naučno-tehnološki Park Crne Gore, Centralna banka (CBCG) i Sky Express”, navodi se u saopštenju.

Svečano otvaranje ICT week-a planirano je za 3. oktobar, kada će biti predstavljeni i dobitnici konkursa Glavnog grada za podršku startup ICT zajednici, kojima će biti uručeni vaučeri za odlazak na najveću IT smotru, konferenciju Web Summit u Lisabonu.

Prvog dana ICT nedjelje će biti organizovano i II networking okupljanje predstavnika ICT zajednice u organizaciji klastera, uz muzički program grupe Lombelico band.

Drugi dan, odnosno 4. oktobar, rezervisan je za dva tematski odvojena događaja: u deset sati u hotelu Cue počinje konferencija na temu sajber bezbjednosti Integrator koju organizuje članica klastera, Sky Express, dok će u poslijepodnevnim satima, za sve ljubitelje gaming-a, biti organizovan Gaming night – prezentacije crnogorskih gaming studija i njihovih pionirskih koraka u ovoj perspektivnoj industriji, uz centralni događaj 3Hills takmičenje League of Legends i prateće zabavne sadržaje.

Treći dan ICT nedelje posvećen je mladim inovatorima. Na štandovima IT kompanija i inovativnih organizacija održaće se različiti tipovi radionica, kvizova i takmičenja iz oblasti programiranja, gejminga i IT inovacija, a sadržaj predviđen za ovaj dan najviše će obradovati mlađu populaciju.

Završni događaj prve sezone programa edukacije iz oblasti ICT-a, Cortex akademije, biće organizovan takođe u okviru ICT nedjelje, 6. oktobra.

Istog dana, planiran je i meetup posvećen damana u ICT-u u Kuslevovoj kući – Women in tech, na kojem će učestvovati uspješne dame koje svojim radom potvrđuju da žene zavređuju mjesto u ovoj perspektivnoj i brzo rastućoj industriji. Crnogorski Telekom će u hotelu Hilton 6. oktobra poslovnoj zajednici predstaviti napredna rješenja za digitalizaciju malog i srednjeg biznisa.

Uloga finteka u demokratizaciji finansijskog okruženja naziv je CBCG Fintech konferencije koju, drugu godinu za redom, organizuje CBCG u saradnji sa ICT Cortex-om i Udruženjem banaka Crne Gore.

“Osim predstavnika centralnih banaka Evrope i Azije, međunarodnih fintech kompanija, na istoj će uzeti učešće i Evropska banka za obnovu i razvoj, kompanija Mastercard, kao i crnogorski bankarski i ICT sektor – članice crnogorskog klastera ICT Cortex. U okviru konferencije biće organizovana i ceremonija otvaranja regionalnog CBCG Fintech hakatona – takmičenja u kreiranju fintech rješenja koje traje 48 sati”, navodi se u saopštenju.

Treća konferencija u ovoj nedjelji posvećenoj ICT-u, biće organizovana 8. oktobra pod nazivom IT Spot. Konferenciju će otvoriti Janek Rozov iz Vlade Estonije, te na primjeru svoje zemlje ukazati moguće pravce digitalizacije javne uprave.

Na konferenciji će biti riječi o trendovima u IT-u, važnosti ekosistema ali i razvoja lidera koji će inicirati i sprovoditi digitalne promjene u društvu i pametnim gradovima.

Na bini će se pojaviti predstavnici regionalne IT scene, ali i stručnjaci iz oblasti upravljanjem ljudskih resursa, pametnih gradova.

Zatvaranja ICT week-a planirano je 9. oktobra u hotelu Hilton, nakon proglašenja pobjednika II CBCG Fintech Hakatona.

Glavni sponzor ICT nedjelje je počasna članica klastera, Crnogorski Telekom, lider na tržištu telekomunikacija u Crnoj Gori i aktivni učesnik u digitalnoj transformaciji Crne Gore.

