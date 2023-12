Ibrahimović: Vrijeme da Crna Gora modernizuje željeznicu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Podrška rekonstrukciji pruge Podgorica – Bar, kroz odobravanje nepovratnih sredstava u iznosu od čak 112,6 miliona EUR, predstavlja najveći pojedinačni grant koji je ikada odobren Crnoj Gori, saopštio je bivši ministar kapitalnih investicija, Ervin Ibrahimović.

On je agenciji Mina-business kazao da je Evropska komisija dala pozitivan odgovor na njihovu aplikaciju da iz Investicionog okvira za Zapadni Balkan pruži podršku rekonstrukciji pruge Podgorica – Bar, što je zaista dobra vijest za svaku državu.

“To najveći pojedinačni grant koji je ikada odobren Crnoj Gori. Da bismo građanima približili vrijednost ovog granta, možemo reći da je kapitalni budžet za narednu godinu planiran na oko 250 miliona EUR, pa je ovaj grant nešto malo manje od polovine kapitalnog budžeta”, kazao je Ibrahimović.

On je poručio da je vrijeme da Crna Gora modernizuje željeznicu i da je ovo prilika i šansa da se izađe iz svakodnevnih kašnjenja i zastoja, koji su postali karakteristični za željeznički transport, ne samo u Crnoj Gori, već u većini zemalja regije.

“Ovdje se radi o namjenskim sredstvima koja mogu biti iskorištena samo za rekonstrukciju pruge Podgorica – Bar. Biće rekonstruisana dionica Bar-Golubovci sa blizu 39,6 kilometara otvorene željezničke pruge, uključujući 6,5 kilometara dug gornji stroj u tunelu Sozina, 17 kilometara staničnog i 6 kilometara ranžirnih kolosijeka”, rekao je Ibrahimović.

On je naveo da svi znamo da se na toj dionici često događaju kvarovi, da su male brzine kretanja vozova te da dionica zahtijeva zaista ozbiljnu rekonstrukciju i modernizaciju.

“Dobijanjem ovih sredstava stekli su se uslovi da se rekonstrukcijom pruge Podgorica-Bar dobije na ovoj relaciji jedna moderna i bezbjedna pruga kojom će se sigurnije, brže i udobnije putovati, ali i povećati atraktivnost Luke Bar u cilju boljeg iskorišćavanja potencijala Luke Bar i razvoja intermodalnih vidova transporta, jer smo mi u tadašnjem MKI imali zaista ambiciozne planove kada je u pitanju Luka Bar i njeni potencijali, kao i potencijal željeznice na takozvanom 3B koridoru, Bar – Beograd – Budimpešta”, kazao je Ibrahimović.

On je rekao da se dio tih planova realizuje i dodao da je siguran da će i svaka naredna administracija prepoznati ove potencijale i nastaviti da ih razvija i stvara uslove za njihovu valorizaciju.

O dobijenom grantu, Ibrahimović je razgovarao sa premijerom Milojkom Spajićem, koji je pohvalio rad bivšeg Ministarstva kapitalnih investicija.

“Ovaj grant je rezultat naše vizije i timskog rada Ministarstva kojim sam rukovodio u tom periodu. Moram da naglasim da je ovome prethodilo mnogo rada na aplikaciji, ali i na jednoj vrsti lobiranja za ovaj projekat na čemu se zahvaljujem svima koji su u tome učestvovali”, naveo je Ibrahimović.

On je podsjetio da su preko Ministartsva kapitalnih investicija obezbijedili i oko 30 miliona EUR podrške EU za prevazilaženje energetske krize, što je uz ovih 112 miliona preko 140 miliona u samo jednoj godini, na čemu je zaista zahvalan svom timu iz MKI, ali i zaposlenima u željeznici i svima koji su u ovome učestvovali.

“Naravno, zahvaljujem se i našim partnerima iz Evropske komisije na ovoj istorijskoj podršci i to je jasan signal da EU računa na region. O ovome sam razgovarao sa premijerom Spajićem i raduje me da Crna Gora izlazi iz političke mantre kako oni bivši ništa nisu valjali i kako je sve što su radili loše. To je dio političkog sazrijevanja društva i drago mi je što je i premijer Spajić od onih koji žele da mijenjaju političku paradigmu kada je ovo u pitanju”, ocijenio je Ibrahimović.

Crna Gora je, kako je kazao, mala država sa veoma ograničenim kadrovskim kapacitetima i mi nemamo pravo da se iz bilo kojeg razloga odričemo niti jednog čovjeka koji svojim znanjem može da da doprinos razvoju Crne Gore.

On je pozvao Vladu Crne Gore da kontinuirano radi na iskorištavanju sredstava iz evropskih fondova.

