Ibrahimović tražio ubrzanje dinamike radova na rekonstrukciji puta Rožaje -Špiljani

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Minitar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović ocijenio je situaciju na gradilištu na rekonstrukciji puta Rožaje – Špiljani jako lošom i istakao zahtjev da se ubrza dinamika izvođenja radova kako bi se oni završili u što kraćem roku.

On je na danas održanom sastanku sa tehničkim direktorom kompanije Štrabag iz Beča, Hajmom Obervinklerom, dodao da razumije i opravdava proteste i negodovanje stanovnika tog kraja.

Ibrahimović je istakao zahtjev da se u najkraćem roku poveća broj radnika i mehanizacije na gradilištu kao i da se uspostavi bolja organizacija rada, kako bi se radovi završili u što kraćem roku i na kvalitetan način te kako bi se smanjile negativne posljedice na život stanovnika koji gravitiraju ovom putnom pravcu.

Ibrahimović je naveo da ranija obećanja i rokovi koje su predstavnici izvođača predstavili kao realne za završetak radova nijesu ispoštovani, te da to ozbiljno ugrožava kvalitet života ljudi na tom području ali i renome kompanije Strabag.

Sastanak je održan na zahtjev Ibrahimovića, nakon što je u prethodnom periodu u MKI održano više sastanaka sa menadžmentom kompanije Strabag, a uslijed nezadovoljstva situacijom na gradilištu na rekonstrukciji puta Rožaje – Špiljani.

Ibrahimović je rekao takođe je da je prioritet današnjeg sastanka da svi uključeni u projekat predlože konkretne korake i rokove u kojima će određene faze projekta biti završene i predložio sedmično izvještavanje sa terena i obilazak gradilišta, kako od strane predstavnika izvođača radova, nadzora, Uprave za saobraćaj i nadležne inspekcije, tako i od predstavnika MKI.

Predstavnik Strabaga naveo je da su svjesni neophodnosti uvećanja broja izvršilaca i građevinske opertive i predočio prisutnima određene korake koje je menadžment kompanije već preduzeo na tom planu.

Zaključeno je da se u najkraćem periodu očekuje vidno inteziviranje dinamike izvođenja radova i poštovanje dogovorenih rokova.

Sastanku su, pored Ibrahimovića, prisustvovali državni sekretar Admir Šahmanović, generalni direktor za državne puteve Miroslav Mašić, generalni direktor za inspekcijske poslove Mirsad Ćatović, sekretarka MKI Mirsada Bošnjak, direktor Uprave za saobraćaj Radomir Vuksanović sa saradnicima, predstavnici Nadzora iRD Engineering, kao i Obervinkler sa saradnicima iz predstavništva Štrabaga iz Beograda i Podgorice.

Pokrivalice dostavilo Ministarstvo kapitalnih investicija.

