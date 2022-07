Ibrahimović: Sve spremno za novu eru transporta u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar kapitalnih investicija, Ervin Ibrahimović, obavio je završni obilazak prve dionice auto-puta, poručujući da je sve spremno za novu eru transporta u Crnoj Gori koja će dati snažan impuls privredi i razvoju sjevera i cijele države.

“Još jednom, nekoliko sati pred otvaranje, na prvoj dionici auto-puta. Završni obilazak. Uspijevaju hrabri, posvećeni i uporni”, napisao je Ibrahimović na Twitteru.

On je rekao da je ponosan na ono što vidi, na Crnu Goru, na hrabru viziju da gradi ovako grandiozan projekat i na napredak koji će označiti večerašnje otvaranje auto-puta za saobraćaj.

“I naš put u Evropsku uniju (EU) mogao bi sa dotrajalog, sporog i neizvjesnog puta, preći na auto-put. Do nas je”, zaključio je Ibrahimović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS