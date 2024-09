Iberia najavila otvaranje avio-linije između Podgorice i Madrida

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Španski nacionalni avio-prevoznik Iberia najavio je otvaranje linije Podgorica-Madrid tokom naredne godine, saopštio je izvršni direktor Aerodroma Crne Gore, Roko Tolić.

On je u Bojama jutra rekao da će za koji mjesec saopštiti šta će to ponuditi niskobudžetnim kompanijama kako bi probali da povrate njihove letove.

Tolić je kazao da se već ove zime mora naći naćin da se na oba aerodroma poboljšaju, odnosno prošire infrastrukturni kapaciteti, prenosi portal Vijesti.

Tolić je napomenuo i da su promijenjena pravila o prtljagu, kako bi važila jednako za sve avio-prevoznike, pa upućuje putnike da to ubuduće provjere na internet stranicama.

