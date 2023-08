I u avgustu nastavak bogatog programa u Portonovom

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Rizort Portonovi je ove godine, programima koje je organizovao i poboljšanom ponudom, privukao više gostiju, saopštili su njegovi predstavnici i dodali da su i u avgustu nastavili sa koncertnim i drugim dešavanjima.

Direktorica marketinga i komunikacija u Portonovom, Adrijana Husić, kazala je da je ovo još jedna izazovna sezona, ali da je to, kako smatra, postala neka nova normalnost.

“Trudili smo se da upravo programima i boljom ponudom ove godine odgovorimo na najbolji način i čini se da smo u tome uspjeli i da smo privukli veći broj turista”, rekla je Husić agenciji Mina-business.

Ona je dodala da je potrebno da se kompletna sezona završi, kako bi se govorilo o konačnim rezultatima.

“Primjetan je veći broj ljudi. Imamo preko 30 odsto veću posjećenost nego prošle godine, ali i dalje postoji puno prostora da unaprijedimo kako posjećenost, tako i kapaciteta koje imamo”, poručila je Husić.

Prema njenm riječima, ono što je osjetno bilo tokom ove sezone jeste potreba da se zajednički jača infrastruktura i povezanost kada je Crna Gora, ali i Boka u pitanju.

Husić je navela da je jul u Portonovom bio uzbudljiv, ali i da avgust ne zaostaje.

“Otvorili smo ga sa interesantnim koncertom Queen Sensation Tribute benda, a uslijedio je Barcelona Gypsy Balkan Orkestra. Ovo je samo uvod za sve ono što će slijediti, odnosno nastavljamo sa koncertima i sportskim aktivnostima, kako za djecu, tako i za odrasle”, kazala je Husić.

Jedan od većih koncerata, pored Barcelona Gypsy Balkan Orkestra, ovog mjeseca je i Montenegro Essence koncert gitar dua Nikčević-Bulatović, u pratnji gudačkog orkestra.

“Prvi put će nastupiti i popularni beogradski izvođač Fantom. Sportske aktivnosti za djecu će takođe biti organizovane dva puta tokom ovog mjeseca, a september ćemo zaokružiti, odnosno to će biti kraj ljetnje sezone za nas, koncertom Crnogorskog simfonijskog orkestra i muzikom iz Diznijevih crtanih i filmova uopšte”, navela je Husić.

Kontrabasista Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, Ivan Kovaćević, rekao je prije koncerta da publika od njih može da očekuje razmjenu energije, igru i pjesmu.

„Ono što ljudi mogu da očekuju od nas je da ćemo krv ostaviti ovdje. To je energija, razmjena, publika, igra i pjevanje, sve što uvijek od nas dobiju“, kazao je Kovačević.

On je za crnogorsku publiku kazao da ima „neki svoj šmek“ i da je kombinacija morske opuštenost i onoga što se smatra Balkanom.

Kovačević je dodao da oni na muziku gledaju potpuno nomadski i da rade ono što im se dopada.

„U suštini, mi riječ Gipsy koristimo tako da je to, po našem nekom mišljenju, ciganski pristup muzici. Mi ne sviramo toliko cigansku muziku, više sviramo balkansku, ali upravo je to cijela priča i poenta. Mi na muziku koju radimo gledamo potpuno nomadski. Ne prezamo ni od čega, radimo ono što nam se dopada“, saopštio je Kovačević.

On je naveo da je njihova muzika većim dijelom muzika Balkana, istočne Evrope, Mediterana i Bliskog istoka.

„Ono što nam upadne u uši i srce, to radimo. I to je ono što smo radili od početka nastanka benda, što je već 11 godina“, rekao je Kovačević.

On je dodao da su kod muzike Balkana najinteresantnije različitosti, kao i kod naroda s tog područja.

„To je ono što je nevjerovatno. Znači možeš za dva sata da si potpuno u nekoj drugoj priči, nekim drugim emocijama i kulturnim i muzičkim i u socijalnim. To je ono što je najinteresantnije. To ne može da se nađe nigdje na svijetu“, poručio je Kovačević.

