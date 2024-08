I danas blokada tunela Sozina

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crmničani i stanovnici Virpazara i okolnih sela blokiraće danas od deset do 12 sati tunel Sozina.

To je šesti protest i blokada tunela, a mještani će ispunjnje svojih zahtjeva tražiti i u četvrtak kada su najavili i prvi protest ispred Opštine Bar, prenosi portal RTCG.

Crmničani traže besplatan prolaz kroz tunel i poručuju da od zahtjeva neće odustati.

Oni su ranije saopštili da neće prihvatiti ništa dok se ne potpiše kvalitetan i pravno obavezujući ugovor koji će predstavljati trajno rješenje za problem naplate putarine kroz tunel Sozina.

Oni su pozvali Vladu da se hitno uključi u rješavanje ovog problema.

