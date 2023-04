I apoteke se priključile akciji Stop inflaciji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pojedine privatne i apoteke Montefarma, njih 179, priključile su se akciji Stop inflaciji, saopštio je ministar zdravlja Dragoslav Šćekić i dodao da će građanima od narednog četvrtka na raspolaganju biti snižene cijene odrđenih ljekova i dijetetskih proizvoda.

Šćekić je kazao da se Ministarstvo, cijeneći značaj akcije, a posebno imajući u vidu da cijene ljekova i dijetetskih proizvoda utiču na životni standard građana, priključilo akciji tako što je u dogovoru sa predstavnicima Montefarma i lancima privatnih apoteka definisalo antiinflacionu korpu.

„Ona će sadržati najmanje po jedan lijek ili dijetetski proizvod iz svake od 15 grupa ljekova i dijetetskih proizvoda koji su dati u tabeli koja će biti objavljena“, rekao je Šćekić na sjednici Vlade.

U akciji će učestvovati apoteke Montefarma, Tea Medike, Benu, Meditas, Cosmetics, Help, „Lukić“, zdravstvena ustanova „Latković“, Prima, Primafarm i Galenus.

Akcija će trajati do kraja juna sa mogućnošću produženja, a biće, između ostalih, sniženi ljekovi protiv kašlja i prehlade, zatim brufen, paracetamol i hrana za bebe.

„Na ovaj način smo svi zajedno dio jednog socijalno odgovornog programa prema našim građanima. Vidi se da je program uzeo maha i pozivamo i ostale da se priključe“, rekao je Šćekić.

Ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović, kazao je da je ovo sjajna vijest za sve građane, jer su ponuđeni ljekovi svakodnevno u upotrebi.

On je rekao da je Crna Gora trenutno u Evropi svijetli primjer saradnje Vlade i privrede.

Đurović je kazao da su radili grubu računicu i analizu i da imaju podatke o smanjenju cijena svih proizvoda od 26 odsto, 25 odsto, 17 odsto, 15 odsto, 14 odsto, 12 odsto.

„Dramatično su niže cijene i napravili smo vidno sniženje. U nekim brojevima, ukoliko bi prosječan kupac kupio od ukupne potrošačke korpe 50 odsto ovih proizvoda iz antiinfacione korpe, ušteda je negdje oko 45 do 50 EUR po toj jednoj korpi, ili ugrubo, ovo je za građane ušteda od sedam miliona EUR na nivou Crne Gore na mjesečnom nivou“, precizirao je Đurović.

