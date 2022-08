Hyatt od naredne godine u Kotoru

Kotor, (MINA-BUSINESS) – Potpredsjednik za razvoj u kompaniji Hyatt, Takuji Aojama i izvršni direktor danilovgradskog Krolbay-a, Saša Saveljić, potpisali su ugovor u Stolivu, čime je najavljen dolazak još jedne respektabilne hotelske korporacije u Crnu Goru, konkretno u Bokokotorski zaliv.

Blue Kotor Bay Premium Spa Resort od naredne sezone poslovaće pod novim brendom, tako da će u narednu godinu ući kao Hyatt Regency Kotor Bay. Hyatt Regency Kotor Bay trebalo bi da bude otvore u junu naredne godine, prenosi portal RTCG.

“Potpisivanje ugovora sa Hyatt-om označiće početak nove ere našeg razvoja i promocije turističke ponude. Dolaskom ovog renomiranog brenda u Crnu Goru dajemo dodatnu vrijednost našoj državi kao turističkoj destinaciji i činimo je vidljivom za stotine hiljada Hyatt-ovih korisnika”, rekao je Saveljić.

Aojama je pozdravio prisutne na našem jeziku, uz poruke dobrodošlice svim budućim gostima.

“Ovo je prvi hotel koji se otvara u Crnoj Gori, sigurni da ćemo obezbijediti usluge koje naši gosti očekuju. Želimo da osiguramo saradnju sa partnerima koji brinu o našim brendovima i svojim ljudima isto kao mi. Iz tih razloga smo donijeli odluku da danas budemo ovde”, rekao je Aojama.

Potpisivanju ugovora prisustvovala je i američka ambasadorka Judy Rising Reinke koja je istakla da je ovo poseban događaj za sve nas.

“Svjetska klasa američkog brenda stigla je u Crnu Goru. Izgradnja svjetske reputacije je važna posebno za državu kojoj je turizam najvažnija privredna grana. Biće ovo i dobar signal za dolazak novih investitora iz Amerike i drugih država, što me posebno raduje”, rekla je Reinke

Ceremoniji potpisivanja ugovora prisustvovali su premijer Dritan Abazović, predstavnici resornog ministarstva, primorskih opština, ugledni turistički poslenici i privrednici.

Abazović je kazao da je velika čast što u Crnu Goru dolazi Hyatt i da se nada da je to samo prvi njihov hotel koji će se otvoriti u našoj državi u budućem periodu.

“Ovo je samo početak velikog zamajca promjene Boke Kotorske na bolje. Ovdje u Kotoru, ali i na drugim mjestima u Boki biće uskoro otvaranje i drugih hotela sa međunarodnim prendovima”, najavio je Abazović.

On je kazao da Crna Gora mora da hvata trendove sa savremenim svijetom, te dodao da globalizacija ne poznaje nikakve granice.

“Naša zemlja jeste unikat, ali ne može da ostvari puni potencijal, ako to ne bude dio neke šire globalne priče. Siguran sam da će američke kompanije dati značajan doprinos tome”, rekao je Abazović.

On je dodao da su svi investitori dobrodošli, kao i da će Vlada i opštine izaći u susret.

Hyatt Hotels Corporation je vodeća svjetska hotelska kompanija sa više od 1150 hotela širom svijeta. Posluju u 71 zemlji na šest kontinenata, a ovo je njihov prvi hotel u Crnoj Gori.

