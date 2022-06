Hotelu Sara u Čanju priznanje Turističke organizacije Sokobanje

Bar, (MINA-BUSINESS) – Barski hotelijer Stevo Novaković dobio je priznanje Turističke organizacije Sokobanje, za najbolji novi hotel na barskoj rivijeri.

Priznanje je dobio hotel Sara sa četiri zvjezdice u Čanju, a uručeno je na svečanosti povodom obilježavanja 185 godina organizovanog turizma u Sokobanji.

Priznanje je dodijeljeno na osnovu sugestija građana Sokobanje koji su prošlog ljeta odmarali u hotelu Sara u Čanju.

“Iznenađen sam, više nego prijatno, ovim priznanjem, a još više me raduje činjenica da je plod pozitivnih impresija gostiju iz Sokobanje”, rekao je Novaković.

Novaković, koji je i potpredsjednik Opštine Bar, tom prilikom je sa predsjednikom Opštine Sokobanja, Miodragom Nikolićem, razgovarao o modelima ekonomske saradnje dvije opštine, prije svega u sferi turizma.

On je stanovnike Sokobanje pozvao da i ovog ljeta dođu u Crnu Goru i da se na barskoj rivijeri i u Čanju osjećaju kao kod svoje kuće.

