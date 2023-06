Hotel Mogren ide u dugoročni zakup

Budva, (MINA-BUSINESS) – U toku je priprema međunarodnog javnog poziva za davanje u dugoročni zakup jednog od zaštitnih znakova Budve – hotela Mogren naspram Starog grada, potvrđeno je Vijestima u Hotelskoj grupi (HG) Budvanska rivijera.

Javni poziv priprema pravni zastupnik državne kompanije u saradnji sa resornim Ministarstvom ekonomskog razvoja i turizma.

Izvor Vijesti iz hotelske kompanije u većinskom vlasništvu države je objasnio da budući zakupac ima obavezu da izvrši rekonstrukciju dotrajalog hotela, koji trenutno ima tri zvjezdice, i dovede ga na nivo od pet zvjezdica.

“Jedan od uslova da bi neko mogao da konkuriše na ovaj međunarodni tender je da bude operator sa minimum stotinu hotela. Očekuje se da tokom jula nakon što Odbor direktora Budvanske rivijere bude dao saglasnost da to učini i Vlada, nakon čega bi međunarodni javni poziv mogao da bude raspisan. Ono što je takođe bitan uslov je da budući zakupac zadrži sve radnike koji su trenutno zaposleni u hotelu Mogren”, navodi izvor Vijesti.

Da postoji zainteresovanost svjetskih hotelskih brendova za hotel Mogren uoči Nove godine na konferenciji za novinare kazao je predsjednik Odbora direktora Budvanske rivijere Mijomir Pejović.

Nekoliko godina unazad postoji ideja rukovodstva Budvanske rivijere da hotel Mogren bude rekonstruisan.

Krajem septembra 2019. tadašnja glavna budvanska arhitektica, Ana Samardžić, dala je saglasnost državnoj kompaniji da rekonstruiše i dogradi hotel Mogren, kako bi dobio petu zvjezdicu.

Idejnim rješenjem, koje je dobilo zeleno svjetlo za Mogren, koji je naspram Starog grada sa kojim čini jedinstvenu cjelinu, praktično bi zadržao prepoznatljivi izgled, predviđena je nadogradnja smo jedne etaža, iako je planskim dokumentom na toj lokaciji moguće da se nadograde tri sprata.

Idejnim projektom predviđena je gradnja otvorenog bazena, spa-centar, a hotel bi dobio i luksuzni predsjednički apartman, dok bi svi sadržaji u njemu biti prilagođeni standardima koje hotel sa pet zvjezdica treba da ima.

Budvanska rivijera je u martu 2020. oglasila tender za izbor najpovoljnijeg ponuđača za rekonstrukciju i opremanje hotela Mogren, procijenjene vrijednosti šest miliona EUR sa porezom na dodatu vrijednost (PDV).

U septembru 2021. godine Pejović je uputio tada inicijativu ministru ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Ratku Mitroviću, zatraživši od njega da to Ministarstvo izmijeni odluku i iz zabrane gradnje za područje obuhvaćeno DUP-om “Budva centar” izuzme hotel Mogren, čime bi se omogućila rekonstrukcija i dogradnja, kako bi taj zaštitni znak Budve dobio prestižnu petu zvjezdicu.

Međutim, to nije odobreno, pa punih godinu se nije moglo graditi.

