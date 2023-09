Hitno sniziti akcize na gorivo

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada bi trebalo da odmah, ne čekajući novo poskupljenje nafte i naftnih derivata, iskoristi mogućnost umanjenja akciza i time, uz akciju Stop inflaciji 100+, zaokruži paket pomoći i podrške građanima i privredi, smatraju u Uniji slobodnih sindikata (USSCG).

USSCG, prema riječima njenih predstavnika, daje punu podršku nastavku akcije Stop inflaciji 100+ koju je pokrenulo Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma, a koja je podržana od brojnih trgovačkih lanaca koji posluju na teritoriji Crne Gore.

„Vjerujemo da će, s obzirom na znatno veći obuhvat proizvoda u odnosu na prethodnu akciju, ova aktivnost značajno pomoći u zaustavljanju i smanjenju efekata kontinuiranog inflatornog trenda, sa kojim se svakodnevno suočavamo i koji negativno utiče na životni standard građana“, rekli su iz te sindikalne centrale.

U Uniji međutim smatraju da je najavljeno „zamrzavanje“ cijene goriva na sadašnjem nivou zakašnjela reakcija nadležnih institucija.

Kako su kazali, činjenica je da je ponovni skok cijene goriva, 12. od početka godine, doprinio dodatnom udaru na budžet građana, čime se cijena goriva približila rekordnim vrijednostima iz prethodne godine.

Iz USSCG su podsjetili da je Vlada 9. maja prošle godine iskoristila mogućnost donošenja Odluke o privremenom umanjenju akcize za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja u iznosu od 40 odsto, čime je tadašnju cijenu snizila u prosjeku 14 do 18 centi po litru, u zavisnosti o kojoj vrsti goriva se radilo.

„USSCG se u ovoj godini više puta obraćala Ministarstvu finansija, pozivajući da predloži Vladi ponovno aktiviranje te Odluke u iznosu ne manjem od 40 odsto, s obzirom na to da je ista prestala da važi 27. februara ove godine, a čijim ukidanjem je odmah došlo do rasta cijena goriva u intervalu od sedam do 11 centi po litru“, dodaje se u saopštenju.

Iz Unije su poručili da je u teškim vremenima posebno važno da se teret krize što ravnomjernije podijeli, što podrazumijeva da oni koji imaju više ponesu veći dio tereta u korist onih koje kriza drastičnije pogađa.

