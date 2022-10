Haim: Slikoviti gradovi predivna mjesta za odmor

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Slikoviti gradovi Crne Gore predstavljaju predivna mjesta za odmor, a posebno iznenađenje je odlična ponuda aktivnog odmora, saopštio je urednik i novinar izraelskih novina Yedioth Ahronoth, Assi Haim.

Nacionalna turistička organizacija (NTO) pružila je podršku posjeti Haima Crnoj Gori, koji je od 15. do 19. oktobra imao priliku da se upozna sa prirodnim ljepotama južne i sjeverne regije, o čemu će biti objavljen članak u jednim od najčitanijih novina u Izraelu, sa oko 1,6 miliona čitalaca.

“Crna Gora je pravo iznenađenje. Nakon porodičnog putovanja kroz Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju, završili smo u ovoj maloj, ali nevjerovatnoj zemlji koja ima toliko toga da ponudi. Oduševile su me veličanstvene planine u kombinaciji sa predivnim pogledom na more i magičnim starim gradovima, kao što je Stari grad Kotor”, rekao je Haim.

Poseban utisak na njega je ostavio Bokokotorski zaliv, ali nije ostao ravnodušan ni na sjever Crne Gore, gdje je uživao u iskustvu raftinga na Tari.

“Iznenađen sam odličnom ponudom aktivnog odmora. Jedno od najboljih iskustava sa ovog putovanja je definitivno rafting na Tari. Sjever je predivno mjesto za odmor, a posebno slikoviti gradovi poput Žabljaka i Kolašina. Što se tiče hrane, nema sumnje da je bogata crnogorska kuhinja nešto što morate probati. Moja porodica i ja već obožavamo Crnu Goru i jedva čekamo da se vratimo”, poručio je Haim.

Iz NTO su saopštili da je to samo jedna od aktivnosti kada je u pitanju promocija na tržištu Izraela. Nedavno je, kako su podsjetili, uspješno realizovana studijska posjeta predstavnika izraelskih medija sa kojima je boravila predstavnica NTO, Milena Čukić.

Prema njenim riječima, novinari su oduševljeni turističkom ponudom Crne Gore, i samom mogućnošću da svakodnevno za samo dva i po sata mogu doći u destinaciju.

“Veliko interesovanje turista sa tog tržišta za strana putovanja, veliki broj praznika u toku godine, odlična avio povezanost, te predstavljanje Crne Gore kao sigurne destinacije sa raznovrsnom turističkom ponudom osiguravaju atraktivnost Crne Gore za izraelske turiste. Shodno tome, NTO u narednom periodu planira organizaciju studijske posjete izraelskih turoperatora, ali i niz drugih promotivnih aktivnosti na ovom tržištu”, navodi se u saopštenju.

Pored NTO, podršku u organizaciji posjete dali su i lokalna turistička organizacija Kotora, hotelska grupa Casa Del Mare, hotel SOA, hotel i restoran Conte.

