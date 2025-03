Grupacija traži hitan dijalog sa Vladom oko spornog Predloga zakona o igrama na sreću

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Grupacija priređivača igara na sreću pri Privrednoj komori (PKCG) tražila je hitan dijalog sa predstavnicima Vlade u vezi sa njihovim zahtjevom oko povlačenja Predloga zakona o igrama na sreću iz skupštinske procedure.

Oni su 11. marta uputili zvaničan dopis predsjedniku Vlade u kojem upozoravaju na dalekosežne posljedice koje bi usvajanje Predloga zakona o igrama na sreću, koji je u skupštinskoj proceduri, mogao imati na privredu, stabilnost tržišta i posljedično na državni budžet.

Predstavnici Grupacije kazali su da su spremni za hitne razgovore sa predstavnicima Vlade, kako bi iznijeli argumente za svoj zahtjev – povlačenje Predloga zakona iz skupštinske procedure.

„Uprkos višestrukim pokušajima prethodnih mjeseci da kroz dijalog, primarno sa Ministarstvom finansija, ukažemo na ozbiljne manjkavosti ovog predloga zakona, suočili smo se s potpunim ignorisanjem argumentovane rasprave“, navodi se u saopštenju.

U procesu izrade tog zakonskog teksta, kako su kazali, prekršen je niz pravnih procedura, uključujući Zakon o državnoj upravi i Uredbu o sprovođenju javne rasprave, dok se u izvještaju sa javne rasprave jasno vidi da preko 70 odsto komentara zainteresovane javnosti nije prihvaćeno, čime je taj proces sveden na puku formalnost.

„Posebnu zabrinutost izaziva predviđeno ukidanje sistema dodjele prava priređivanja igara na sreću putem koncesionog ugovora i uvođenje sistema odobrenja. Ovakav pristup značajno smanjuje transparentnost ovog procesa i jača voluntarizam u administrativnim procedurama, a sa druge strane, dovodeći u pitanje stečena prava koncesionara i poštovanje već zaključenih koncesionih ugovora, šalje vrlo lošu poruku svim budućim investitorima“, saopšteno je iz Grupacije.

Oni su rekli da umjesto da obezbijedi stabilan normativni okvir, uz ovakav pristup, Predlog zakona nameće brojne biznis barijere koje direktno ugrožavaju opstanak legalnih priređivača, dok istovremeno otvara prostor za nekontrolisani rast sive ekonomije i ilegalnog tržišta.

„Zbog toga smo se obratili predsjedniku Vlade, sa predlogom da se Predlog zakona o igrama na sreću povuče iz skupštinske procedure i time spriječi pravni, ekonomski i tržišni haos koji bi njegovo usvajanje izazvalo“, navodi se u saopštenju.

Privređivači su, kako se dodaje, spremni na saradnju i doprinos budžetu, ali to zahtijeva dijalog i pronalaženje prihvatljivog i izvodljivog rješenja koje će podržati stabilnost sektora i državnih finansija, umjesto njegovog urušavanja.

„Ukoliko se Predlog zakona usvoji u ovom obliku, ozbiljno će ugroziti održivost sektora igara na sreću, a sa tim i opstanak legalnog poslovanja, standard odgovornog priređivanja, dok će drastično biti smanjeni fiskalni doprinosi koji su, prema Fiskalnoj strategiji i Zakonu o budžetu za ovu godinu, veoma bitni za stabilnost državnih finansija i realizaciju brojnih aktivnosti od javnog interesa“, rekli su iz PKCG.

Taj predlog zakona, kako se ocjenjuje, direktno prijeti da uruši planirane budžetske prihode od 40 miliona EUR, što će neminovno dovesti do smanjenja ili obustave finansiranja važnih državnih obaveza koje se pokrivaju iz ovih sredstava. Posljedice takve odluke neće snositi samo legalni priređivači, već i cijelo društvo, dok će nelegalno tržište nastaviti da jača, dodatno urušavajući budžetske prihode i finansijsku stabilnost države.

„Za veću brigu je to što se predlog zakona ne bavi uspostavljanjem efikasnih sistemskih mehanizama zaštite legalnih priređivača od crnog tržišta. Umjesto toga, bez osnova u realnom stanju tržišta igara na sreću, nameće brojne nove obaveze priređivačima i drastično povećava naknade za priređivanje igara na sreću čak 50 odsto“, navodi se u saopštenju.

Time se, kako su kazali, ne rješavaju suštinski problemi sektora, već se dodatno otežava poslovanje legalnih subjekata, dok se nelegalno tržište ostavlja netaknutim, a rješenja se ne naziru sudeći po odgovorima potencijalno prepoznatih institucija za borbu protiv sive ekonomije u ovoj oblasti, kao što je nenadležnost Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP).

„Ovakvim pristupom zakonodavac ignoriše fundamentalne principe tržišne ekonomije i pravni okvir koji, ne samo da podriva legalni biznis, već i direktno ugrožava ustavne principe slobode preduzetništva i pravične tržišne konkurencije“, saopštili su iz PKCG.

Oni su podsjetili da je nedostatak komunikacije i razumijevanja već doveo do toga da izmjene i dopune Zakona o prezu na dohodak fizičkih lica, koje se odnose na poreze i dobitke od igara na sreću, a stupile su na snagu 1. januara, nijesu primjenjive u praksi.

„Takođe, nešto slično se dešava i sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma koji, suprotno evropskim standardima (Direktiva EU 2015/849) propisuje obavezu praćenja i izvještavanja nadležnom organu za sve transkacije preko 20 EUR. Ovo u praksi znači da će nadležni organ na mjesečnom nivou obrađivati i analizirati preko 100 hiljada transakcija, pa se pitamo šta je cilj“, navodi se u saopštenju.

Industrija igara na sreću u Crnoj Gori trenutno zapošljava, kako su kazali, preko tri hiljade ljudi, zakupljuje skoro hiljadu poslovnih prostora i uplatila je 33,81 milion EUR samo po osnovu koncesionih naknada od igara na sreću za prošlu godinu. Ovo ne uključuje sve ostale poreze koje ova industrija takođe uredno izmiruje.

„Imajući u vidu sve navedeno, Grupacija priređivača igara na sreću zahtijeva da se Predlog zakona o igrama na sreću povuče iz skupštinske procedure i vrati u formu nacrta, kako bi se kroz inkluzivan proces još jednom razmotrila ključna pitanja za održivost ovog sektora na bazi odgovornog priređivanja i došlo do rješenja koje neće ugroziti tržište i budžetske prihode“, navodi se u saopštenju.

Oni su pozvali donosioce odluka da ne ignorišu argumente struke i realne posljedice po ekonomiju koje ovakav pravni akt može proizvesti.

