Grgić: Milatović pozdravlja unaprjeđenje kreditnog rejtinga

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović pozdravlja unaprjeđenje kreditnog rejtinga i to što Vlada radi svoj posao za koji je plaćena, saopštio je njegov savjetnik za ekonomiju i ekonomsku diplomatiju, Mladen Grgić.

Poslanik Pokreta Evropa sad, Miodrag Laković, kazao je ranije da je značajan iskorak u smislu finansijske stabilnosti potvrđen povećanjem kreditnog rejtinga Crne Gore i da čudi činjenica da Milatović nije našao za shodno da pohvali taj rezultat.

Grgić je u reagovanju naveo da se svaka informacija koja dolazi iz Vlade mora provjeriti sa više strana kako bi bili sigurni u njenu tačnost, jer je, kako je rekao, opšte poznato da se iz Vlade gotovo svakodnevno dobijaju neistinite i poluinformacije.

“Predsjednik pozdravlja unaprjeđenje rejtinga i to što Vlada radi svoj posao za koji je plaćena”, saopštio je Grgić.

On je kazao da razumijem iznenađenje i ushićenje povodom ove vijesti, ali da povećanje rejtinga nije posljedica reformi.

“Već se događa upravo prije nego što su predložene neutemeljene eksperimentalne reforme koje podrazumijevaju uzimanje 200 miliona EUR od budućih penzionera, koje bi se preusmjerile na potrošnju”, rekao je Grgić.

On je podsjetio da u nijednom zvaničnom dokumentu Vlade, koji je poslat međunarodnim institucijama, nije bilo ni naznaka radikalnih reformi koje su jednim dijelom predstavljene u Fiskalnoj strategiji, koja još nije usvojena, niti na nju ima mišljenje Centralne banke Crne Gore.

“Poboljšanje rejtinga primarno je rezultat niskog zaduženja i prethodnih Vlada i uspješne ekonomske 2023. godine, kada Crna Gora nije bankrotirala kako su neki upozoravali, uz rekordne profite kompanija koje su napunile crnogorski budžet. U tome ova Vlada gotovo da nije imala udjela”, istakao je Grgić.

Dobro bi, dodao je on, bilo da se Vlada pridržava preporuka koje je rejting agencija navela, kako bi se nastavio pozitivan trend.

“Da bi očuvala ili poboljšala svoj kreditni rejting, Vlada Crne Gore treba da se fokusira na održavanje fiskalne discipline, kontrolu javnog duga i smanjenje budžetskog deficita”, rekao je Grgić.

Prema njegovim riječima, važno je i podsticati ekonomski rast kroz diversifikaciju privrede, sprovođenje strukturnih reformi, jačanje javnih institucija i nastavak integracionog puta ka Evropskoj uniji.

“Nažalost, rebalansom budžeta, kako bi se odgovorilo na potrebe najglomaznije vlade na planeti, predviđa se povećanje tekućeg deficita koji izlazi iz zakonskog okvira, čime se ugrožava stabilnost javnih finansija”, naveo je Grgić.

Što se tiče strukturnih reformi koje bi imale dugoročni pozitivan efekat na crnogorsku ekonomiju, Gogić je kazao da toga nema u zvaničnim dokumentima Vlade.

On je poručio da Milatović ne traži greške Vlade “jer su one na njegovu veliku žalost svakodnevica”.

“S tim u vezi, preporučujem da angažujete ekonomistu, kako ne biste vi morali da izlazite iz oblasti bezbjednosti, i da premijer ne bi tražio savjete na društvenim mrežama”, zaključio je Grgić u reagovanju.

