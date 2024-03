Grčke kompanije zainteresovane za ulaganje u Crnu Goru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Grčke kompanije zainteresovane su za ulaganje u Crnu Goru, saopštio je predstavnik grčke Vlade, Konstantinos Fragkogiannis, naglašavajući potrebu jačanja međusobnih ekonomskih veza zemalja Zapadnog Balkana, sa fokusom na zelenu energiju, obnovljive izvore energije, infrastrukturu, bankarstvo i turizam.

Ministar finansija, Novica Vuković, i vršiteljka dužnosti direktorice Agencije za investicije, Snežana Đurović sa saradnicima, razgovarali su danas sa Fragkogiannisom, koji je pomoćnik ministra vanjskih poslova Grčke i ambasadorom te zemlje u Crnoj Gori, Panayotisom Partsosom, o mogućnostima produbljivanja ekonomske saradnje dvije zemlje.

Vuković je, kako je saopšteno iz Ministarstva, poručio da je Vlada veoma otvorena za nove investitore, podsjećajući da je u planu i izrada zakona o strateškim investicijama.

On je ukazao i na važnu ulogu Agencije za investicije u kreiranju privlačnijeg ambijenta za ulagače, podršku u realizaciji, ali i praćenje toka investicija.

Fragkogiannis je naglasio da Grčka svesrdno podržava ubrzanje integracionog puta i punopravno članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji (EU), istakvši spremnost te zemlje da Crnoj Gori pruži potrebnu ekspertsku i tehničku podršku na tom putu.

Vuković je zahvalio na otvorenoj podršci, naglasivši da je upravo pridruženje evropskoj porodici vodeći spoljnopolitički cilj Vlade.

„Na sastanku je konstatovano da je tradiocionalno dobru saradnju dvije zemlje, o čemu svjedoči i značajna prisutnost grčkih kompanija u Crnoj Gori, moguće dodatno intenzivirati, na čemu će se ubuduće, kako je poručeno, zajednički predano raditi“, zaključuje se u saopštenju.

