Grci nijesu morali da plate 15 miliona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Grčka kompanija Energean nema obavezu da plati 15 miliona EUR, odnosno da Vladi dostavi garanciju u tom iznosu, jer nije započela drugi period istraživanja nafte i gasa u crnogorskom podmorju, saopšteno je Vijestima iz Ministarstva energetike i rudarstva.

Crna Gora je 15. marta 2017. godine zaključila ugovor o koncesiji za proizvodnju ugljovodonika u podmorju za blokove 4219-26 i 4218-30, ukupne površine 338 kilometara kvadratnih, sa kompanijom Energean Montenegro Limited sa Kipra. Taj ugovor je prestao da važi 15. jula 2022. godine.

Energean je završio prvi period istraživanja, ali pošto nije uspio da nađe partnera s kojim bi ušao u drugi period istraživanja, istekao je ugovor, koji je podrazumijevao sprovođenje istražne bušotine s partnerskom kompanijom.

Kompanija je ispunila sve obaveze koje se odnose na prvi period istraživanja, predviđene ugovorom o koncesiji za blokove 26 i 30 u podmorju – sprovedeno je tehnološki najmodernije prikupljanje 3D seizmičkih podataka, a prikupljeni podaci su u potpunosti obrađeni i interpretirani.

“Koncesionar je, u skladu sa članom 11 i aneksom F ugovora, dostavio garanciju za obavezni radni program za prvi period istraživanja na dan zakljuživanja ugovora, izvršio je sve obaveze iz ugovora o koncesiji i studije dostavio Upravi za ugljovodonike. Kako Energean nije do isteka roka za prvi period istraživanja Vladi predložio kandidata za prenos participirajućeg udjela u skladu sa članom 6.3 ugovora, ugovor je po automatizmu istekao u pogledu svih dodjeljenih prava i površina, odnosno prestao je da važi“, naveli su iz Ministarstva energetike i rudarstva.

Oni su dodali da Ministarstvo kapitalnih investicija nije pokrenulo postupak naplate garancije za obavezni radni program za drugi period istraživanja, jer ga koncesionar nije započeo, a samim tim nije imao obavezu dostavljanja garancije za obavezni radni program za drugi period istraživanja.

Vlada je sredinom 2022. godine naplatila 12 miliona EUR od italijansko-ruskog konzorcijuma Eni-Novatek, koji je prekinuo prvu fazu istraživanja.

Italijansko-ruski konzorcijum Vladu je u martu 2022. obavijestio da izlazi iz tog posla u Crnoj Gori, odnosno da ne ulazi u naredne obaveze iz prvog perioda istraživanja, što je obavezivalo tadašnje Ministarstvo kapitalnih investicija da se pokrene postupak naplate garancije.

Vlada je sa tim konzorcijumom zaključila 2016. godine ugovor o koncesiji za istraživanje i proizvodnju nafte i gasa. Ugovor se odnosi na četiri lokacije u podmorju kod Ulcinja. Konzorcijum je odradio 2021. godine istražno bušenje koje je pokazalo da proizvodnja ugljovodonika neće biti moguća, jer je bušotina suva.

Ministarstvo energetike i rudarstva planira da do kraja ove godine raspiše novi javni poziv za dodjelu ugovora o koncesiji za istraživanje ugljovodonika u podmorju Crne Gore.

“Imajući u vidu evropski trend zelene tranzicije, glavni cilj ovog javnog poziva je povećanje nivoa znanja o ugljovodoničnoj potencijalnosti u podmorju Crne Gore, uz poseban naglasak na identifikaciju gasnih prospekata. Kao državni organ čija je primarna djelatnost praćenje ugovora o koncesiji za istraživanje i proizvodnju ugljovodnika, Uprava za ugljovodonike trenutno radi na pripremnim aktivnostima za raspisivanje poziva”, kazali su nedavno iz Ministarstva energetike.

