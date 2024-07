Grant EU od 100 miliona EUR za nastavak autoputa Bar-Boljare

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Evropska komisija (EK) usvojila je, u okviru Ekonomsko-investicionog plana (EIP) za Zapadni Balkan, Odluku o finansiranju granta od 100 miliona EUR za podršku izgradnji dionice autoputa Bar-Boljare, između Mateševa i Andrijevice.

Dionica je dio proširenja koridora Orient/East-Med u okviru Transevropske transportne mreže.

Komesar za proširenje Eevropske unije (EU), Oliver Varhelji, rekao je da je Unija posvećena investiranju u Crnu Goru, vodećeg kandidata za pristupanje, kako bi ubrzala socio-ekonomski razvoj zemlje.

„Izgradnja sljedeće dionice autoputa Bar-Boljare će bolje integrisati region Zapadnog Balkana i otključati trgovinski i investicioni potencijal, što je od suštinskog značaja za Plan rasta EU za Zapadni Balkan“, kazao je Varhelji.

Ukupni procijenjeni troškovi izgradnje dionice Mateševo-Andrijevica iznose oko 600 miliona EUR.

Iz Evropske kuće je saopšteno da doprinos od 100 miliona iz IPA III fondova predstavlja prvu tranšu podrške EU, koja će biti dopunjena sa do 100 miliona EUR u drugoj tranši EU sredstava.

Finansiranje EU granta se realizuje u bliskoj saradnji sa Crnom Gorom i Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), koja obezbjeđuje kreditni sporazum za ovaj projekat.

„Crna Gora će primijeniti konkurentne postupke javnih nabavki i transparentne procese sprovođenja radova koji su usklađeni sa evropskim standardima“, navodi se u saopštenju.

