Građani i firme za struju duguju 175 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Građani i firme dugovali su krajem maja Elektroprivredi (EPCG) gotovo 175 miliona EUR za utrošenu električnu energiju.

Iz EPCG je Vijestima saopšteno da je ukupan dug smanjen za oko 2,7 miliona EUR u odnosu na kraj prošle godine, kada je iznosio skoro 177 miliona EUR.

Iz Sektora za korporativne komunikacije su odgovorili da su krajem maja domaćinstva dugovala oko 114 miliona EUR, što je oko 4,7 miliona EUR manje u odnosu na kraj prošle godine.

Dug ostalih potrošača iznosio je više od 60 miliona EUR i veći je u odnosu na kraj prošle godine za više od dva miliona EUR.

Iz EPCG su saopštili da 57 odsto kupaca iz kategorije domaćinstva, odnosno oko 216 hiljada, redovno izmiruju obaveze po osnovu utrošene elektične energije, a samim tim ostvaruju i popust na računima.

EPCG ima registrovano 417,86 hiljada potrošača, od čega je 376,2 hiljade domaćinstava, dok je u kategoriji ostala potrošnja evidentirano 41,65 hiljada korisnika.

Proporcionalno broju potrošača, u kategoriji domaćinstava najveći dužnici za utrošenu električnu energiju su Bjelopoljci, a najredovnije platiše Tivćani.

Iz EPCG su saopštili da prosječan dug po potrošaču u Bijelom Polju iznosi 639,68 EUR, dok je u Tivtu više nego deset puta manji, 60,91 EUR po potrošaču.

Zbog duga za utrošenu struju sa mreže je trenutno isključeno 9,14 hiljada domaćinstva, odnosno svaki 41 registrovani potrošač.

Iz kategorije ostala potrošnja sa elektromreže isključeno je 1,42 hiljade potrošača.

Za neblagovremeno plaćanje, na računima za struju EPCG domaćinstvima i ostalim potrošačima obračunava kamatu i po tom osnovu prihoduje značajan iznos.

Iz EPCG Vijestima nijesu odgovorili na pitanje koliko su prošle godine i za prvih pet mjeseci ove naplatili novca po osnovu kamate od građana i ostalih potrošača zbog neblagovremenog plaćanja računa za utrošenu električnu energiju.

”S obzirom na to da je tek završen obračun za maj, trenutno nijesmo u mogućnosti da dostavimo tražene podatke, jer su još u toku materijalizacije izvještaja”, navodi se u odgovoru.

Najveća crnogorska kompanija zateznu kamatu neredovnim platišama obračunava po stopi od osam

odsto.

”Po odluci Centralne banke (CBCG) o utvrđivanju stope zatezne kamate za period od 1. januara do 30. juna ove godine, zatezna kamata iznosi osam odsto. Podsjećamo na činjenicu da se zatezna kamata za neblagovremeno plaćanje utrošene električne energije obračunava na osnovu odluke Odbora direktora EPCG, saglasno Zakonu o visini stope zatezne kamate”, rekli su iz kompanije.

Oni su dodali da su računi domaćinstava po osnovu zatezne kamate uvećani u prosjeku oko 3,7 odsto, a kod kategorije ostala potrošnja jedan odsto.

Prosječan iznos kamate u kategoriji domaćinstva za april ove godine iznosio je 1,62 EUR, a za maj 1,68 EUR.

Prosječan iznos kamate u kategoriji ostala potrošnja za april je iznosio 8,56 EUR, a za maj 8,64 EUR.

