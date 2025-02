Građani glasaju koji trgovinski lanac bojkotovati na duže vrijeme

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na mrežama je aktivna anketa u kojoj se građani izjašnjavaju koji će trgovinski lanac biti bojkotovan na duže vrijeme, kazao je Nikola Bezmarević iz Alternative Crna Gora.

On je istakao da će u utorak biti donijeta konačna odluka i da je to rezultat neoglašavanja vlasnika lanaca i nesnižavanja cijena.

Bezmarević je za Televiziju Crne Gore kazao da su zadovoljni bojkotom.

“Subota je dan kada građani mahom kupuju budući da je nedjelja neradna, ali moram poručiti da smo generalno zadovoljni i jučerašnjim i današnjim danom. Može se reći da je bojkot uspješan”, rekao je Bezmarević.

On je naveo da, nažalost, još nemaju povratnu informaciju od trgovinskih lanaca o snižavanju cijena, iako konstantno apeluju da oni moraju da se oglase.

Bezmarević je kazao da ne žele da budu primorani na radikalnije poteze, što je samim neoglašavanjem trgovinskih lanaca rezultiralo da prije sat naprave anketu koji će trgovinski lanac prvo bojkotovati na duži period.

““Anketa je aktivna, građani mogu da glasaju. Jedan trgovinski lanac ćemo bojkotovati na duži period. To nije dobro, već iznuđeno rješenje, tako da apelujemo na njih da se oglase”, kazao je Bezmarević.

On je rekao da će anketa biti aktivna do utorka nakon čega će biti donijeta odluka.

“Prvi put smo ujedinjeni u zajedničkom cilju i ovo nema veze sa politikom. Bojkot je uspješan i biće nastavljen dok ne ispunimo cilj”, rekao je Bezmarević.

