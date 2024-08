Građani da pošalju predloge o prozivodima koji treba da se nađu na listi ograničenih marži

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Potpredsjednik Vlade i ministar ekonomskog razvoja, Nik Gjeloshaj, pozvao je građane da pošalju predloge i sugestije o proizvodima koji treba da se nađu na listi ograničenih marži.

Gjeloshaj je kazao da je u fazi pripreme model ograničavanja marži na proizvode koji se najviše koriste.

“Imajući u vidi da je ovo tema od širokog značaja, želio bih da čujem i sagledam sve predloge koji mogu doprinijeti kvalitetu izrade ovog rješenja. Stoga, koristim priliku da otvorim dijalog i javnu debatu da zajednički, slušajući vaša mišljenja i iskustva, dođemo do odluke i rješenja koje će najbolje oslikavati vaše potrebe”, napisao je Gjeloshaj na svom Facebook profilu.

On je rekao da je njihova želja da povećaju zarade, osnaže standard svih građana, ali i njihovu kupovnu moć.

“To je, uostalom, naša obaveza i zadatak. Radujem se komentarima, sugestijama i predlozima o prozivodima koji treba da se nađu na listi ograničenih marži”, dodao je Gjeloshaj.

Komentari i sugestije se mogu poslati na mejl [email protected], lični Facebook profil Gjeloshaja, profil resornog Ministarstva, ili putem Instagrama.

