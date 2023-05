Gotovo 11 milijardi EUR podrške izvan Evropske unije

Luksemburg, (MINA-BUSINESS) – Razvojni ogranak Evropske investicione banke za zemlje van Evropske unije, EIB Global, prošle godine je finansirao 10,8 milijardi EUR, što je 50 odsto više nego što je banka uložila u zemlje van EU tokom 2021.

“Ovaj iznos obuhvata i 1,7 milijardi ranije potpisanih sredstava koja su preusmjerena za hitnu pomoć Ukrajini”, navodi se u saopštenju EIB-a.

Grupacija EIB je, kako se dodaje, prošle godine nastavila da podržava razvoj zdravstvenog sistema, pristup pijaćoj vodi, pristupačnim i obnovljivim izvorima energije.

“Finansiranje namijenjeno Sjevernoj i Podsaharskoj Africi ukupno je dostiglo 4,1 milijardu EUR. Za zemlje Zapadnog Balkana banka je potpisala zajmove u vrijednosti od 824 miliona EUR, zajedno sa preko 11 miliona EUR bespovratnih sredstava”, rekli su iz EIB-a.

Očekuje se da će ta sredstva za region podstaći investicije u vrijednosti od gotovo 3,5 milijardi EUR.

Predsjednik Evropske investicione banke, Verner Hojer, kazao je da, uprkos izazovnoj geopolitičkoj situaciji i sukobima širom svijeta, moraju odlučno nastaviti da podržavaju pravedni globalni prelazak na nultu neto emisiju.

„Ako želimo da ostvarimo ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih nacija, treba da jačamo održiva partnerstva i savezništva na svim nivoima. Već u prvoj godini svog postojanja EIB Global je dokazao da aktivno doprinosimo ravnopravnijem svetu pod okriljem Evropske unije, naročito kroz podršku projektima u okviru strategije Globalni izlaz”, naveo je Hojer.

Prema izvještajima o poslovanju EIB Global, očekuje se da će zahvaljujući zajmovima potpisanim prošle godine 11,7 miliona ljudi širom svijeta dobiti pristup pijaćoj vodi, 836 milliona će biti vakcinisano protiv kovida-19 i drugih bolesti, a svake godine će biti 141 miliona više putovanja javnim prevozom.

Prema procjenama ekonomista iz EIB, projekti koje je banka potpisala prošle godine na Zapadnom Balkanu omogućiće priključivanje 150 hiljada domaćinstava na vodovod i kanalizaciju, 2,3 miliona putovanja godišnje novim ili unaprijeđenim željeznicama, kao i očuvanje 34,6 hiljada radnih mjesta u mikro i manjim preduzećima.

Izvještaj obuhvata i analizu ekonomskog odjeljenja EIB, koja ukazuje da je rat u Ukrajini uticao na Zapadni Balkan kroz više cijene hrane i energije, što je podstaklo inflaciju i pogodilo raspoložive dohotke. Usljed postpandemijskog oporavka, tražnja za kreditima je ostala snažna, iako uglavnom za finansiranje obrtnih sredstava.

S druge strane, banke očekuju da će tražnja za kreditima za fiksne investicije opasti. Pored toga, ponuda kredita je pogoršana zbog oštrijih uslova finansiranja i očekuje se njeno dalje slabljenje.

Potpredsjednica EIB, Liliana Pavlova, zadužena za Zapadni Balkan, kazala je da im je nova organizaciona struktura u okviru EIB Global pomogla da ojačaju svoje prisustvo na Zapadnom Balkanu i podrže njihove lokalne partnere u ublažavanju posledica višestrukih kriza.

“Zajedno sa Evropskom komisijom, pomažemo regionu da riješi izazove urbanog razvoja i svoje infrastrukturnih potrebe na finansijski održiv, socijalno inkluzivan i energetski efikasan način”, saopštila je Pavlova.

EIB je institucija dugoročnog finansiranja Evropske unije, u vlasništvu država članica. Ona finansira zdrave investicije koje doprinose ostvarivanju ciljeva politike EU. Grupacija EIB podržava projekte u četiri prioritetne oblasti – infrastruktura, inovacije, klima i životna sredina i mala i srednja preduzeća.

EIB Global je specijalizovani ogranak Grupacije EIB posvećen poslovima izvan EU i ključni partner za strategiju EU Globalni mrežni prolaz /Global Gateway/.

“Nastojimo da do kraja 2027. godine podržimo investicije vredne najmanje 100 milijardi EUR – oko trećine ukupnog cilja programa Globalni mrežni prolaz”, navodi se u saopštenju.

U okviru Tima Evropa, EIB Global neguje snažna, fokusirana partnerstva, zajedno sa partnerskim razvojnim institucijama i civilnim društvom. EIB Global približava Grupaciju lokalnim zajednicama, preduzećima i institucijama pomoću naših kancelarija širom svijeta.

