Gorčević: Grant EU jasna podrška Crnoj Gori kao vodećem kandidatu za pristupanje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Grant od 100 miliona EUR namijenjen za finansiranje druge dionice autoputa Bar-Boljare jasna je podrška Evropske unije (EU) Crnoj Gori kao vodećem kandidatu za pristupanje, kazala je ministarka evropskih poslova, Maida Gorčević.

Evropska komisija je, u okviru Ekonomsko-investicionog plana za Zapadni Balkan, usvojila odluku o finansiranju granta od 100 miliona EUR za podršku izgradnji dionice auto-puta Bar-Boljare, između Mateševa i Andrijevice.

Gorčević je u objavi na mreži X navela da je raduje snažna i jasna podrška EU Crnoj Gori kao vodećem kandidatu za pristupanje.

Ona je rekla da je grant u iznosu od 100 miliona EUR namijenjen za finansiranje druge dionice autoputa Bar-Boljare, prva od dvije tranše podrške koju Crna Gora dobija iz IPA fondova.

“Uz Plan rasta kroz koji je za Crnu Goru opredijeljeno gotovo 400 miliona EUR, dobijamo snažnu finansijsku injekciju i posticaj za ravnomjernan ekonomski razvoj i bolji investicioni potencijal”, navela je Gorčević.

