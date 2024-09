Gjeloshaj: Vlada napravila veliki korak ka EU

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je napravila još jedan veliki korak za evropski put Crne Gore, usvajanjem predloga zakona o autorskim i srodnim pravima i o elektronskim komunikacijama, na telefonskoj sjednici u subotu, saopštio je ministar ekonomskog razvoja, Nik Gjeloshaj.

“U cilju uspješnog zatvaranja Poglavlja 7 – Pravo intelektualne svojine i Poglavlja 10 – Informatičko društvo i mediji, predloge navedenih zakona iznio sam na sjednici Vlade, gdje njihovo usvajanje potvrđuje izuzetan i impresivan rad Ministarstva ekonomskog razvoja u toj oblasti”, rekao je Gjeloshaj.

On je dodao da je ponosan što Ministarstvo ekonomskog razvoja nastavlja da preduzima odlučne korake u procesu pristupanja Crne Gore EU.

“Sada smo jedan dan bliže ekonomskom razvoju i velikoj evropskoj porodici”, poručio je Gjeloshaj.

